Evento na sede do sindicato reuniu associados, autoridades e parceiros para marcar seis décadas e meia de contribuições ao Transporte Rodoviário de Cargas e Logística no RS

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs) celebrou seus 65 anos em grande estilo na noite desta -feira (15), na sede da entidade em Porto Alegre. A cerimônia contou com a presença de associados, autoridades, parceiros e convidados, destacando a trajetória e as conquistas do Setcergs ao longo de seis décadas e meia de dedicação ao setor de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística (TRCL) no estado.

“Se chegamos até aqui, foi graças ao esforço e à dedicação de pessoas que acreditaram e trabalharam incansavelmente para isso. Agradeço profundamente à diretoria que me acompanha e aos associados que continuamente se envolvem conosco”, afirmou o presidente do Setcergs, Sérgio Mário Gabardo.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ressaltou a importante atuação do Setcergs durante o período das enchentes.

“Gostaria de expressar, em nome da cidade, um sincero agradecimento ao Setcergs pela parceria constante e pelo apoio inestimável durante este momento de grande dificuldade que o Rio Grande do Sul e nossa cidade enfrentaram”, declarou.

Protagonismo na tragédia climática

A cerimônia iniciou-se com homenagens aos integrantes da Comissão de Transporte e Logística, que desempenharam um papel fundamental ao colaborar com o Governo do Estado durante a tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ernâni Polo, esteve presente representando o governador Eduardo Leite.

“Com muito apoio, resiliência e persistência, superamos cada obstáculo, incluindo o trabalho da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Eles enfrentaram grandes desafios, passaram por noites sem dormir e dias intermináveis para enfrentar as adversidades que nosso estado sofreu”, disse.

Na sequência, o Setcergs reconheceu todos os transportadores que participaram ativamente da maior operação logística do estado, a Campanha SOS Carreta Solidária RS. Autoridades e representantes de diferentes setores foram homenageados. Ronaldo Santini, Secretário Estadual de Desenvolvimento Rural, agradeceu em nome de todos os homenageados.

“Venho de uma família de transportadores e uma das lições que aprendi é que a vida na estrada é tanto solitária quanto solidária. É uma vida em que os colegas de estrada nunca deixam de estender a mão a quem está em necessidade”, relatou.

O presidente Sérgio Gabardo entregou uma placa em homenagem às empresas que representaram todas as pessoas e organizações que contribuíram financeiramente durante as enchentes que devastaram o estado, na campanha Setcergs – SOS Carreta Solidária.

Também foram reconhecidas as integrantes do Núcleo de Ação Social do Setcergs por sua dedicação ao longo dos 65 anos de atuação do sindicato: Iracema Gabardo, Rosângela Curtinaz, Lunara Bebber, Ana Dalla Valle e Carine Cardoso.

Homenagem às Forças Públicas

O diretor Efetivo e Coordenador da Comissão de Segurança do Setcergs, Eduardo Luiz Richter, entregou uma homenagem às forças de segurança do Rio Grande do Sul pelos esforços dedicados ao transporte rodoviário de cargas e logística durante as enchentes que afetaram o estado.

No mês deste ano, a Responsabilidade Social desempenhou um papel crucial no apoio às vítimas das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. Em reconhecimento a essa dedicação, o Presidente da Modular e Vice-presidente de Patrimônio do Setcergs, Manoel Renê Mesquita, entregou dois vouchers de doação no valor de R$ 5 mil cada. Esses vouchers foram destinados a funcionários de duas transportadoras associadas ao Setcergs, que foram as mais afetadas pelas cheias. As empresas contempladas foram a Transportadora Cadomar e a Transportadora Silveira Gomes.

Homenagens aos associados e ex-presidentes

A cerimônia contou com a entrega de distinções às empresas conforme seu tempo de filiação, reconhecendo marcos de 10, 20, 30 e 65 anos de colaboração com o Sindicato. A celebração incluiu ainda uma homenagem especial aos ex-presidentes do sindicato, cuja liderança foi essencial para o desenvolvimento e fortalecimento da entidade ao longo dos anos.

2ª Edição do Programa de Segurança Viária do Setcergs

Em seguida, ocorreu a cerimônia de certificação da 2ª Edição do Programa de Segurança Viária do Setcergs, que premiou empresas e motoristas nas categorias Manutenção e Evolução, Bronze e Ouro. Desenvolvido em parceria com a Dipesul Volvo, o programa visa promover a segurança no transporte rodoviário, seguindo a norma ISO 39001, o principal padrão mundial para gestão da segurança viária.

Livro “Setcergs 65 anos: o Legado de Todos os Transportadores Gaúchos”

Outro ponto alto do evento foi a apresentação do livro “Setcergs 65 anos: o Legado de Todos os Transportadores Gaúchos”. Com 144 páginas, a obra oferece uma rica retrospectiva da história do sindicato, desde sua fundação até os dias atuais, destacando os momentos mais marcantes e as principais realizações da entidade.

Os convidados também tiveram a oportunidade de visitar a Exposição Itinerante no hall de acesso da sede do Setcergs, que complementou a comemoração com uma mostra visual da trajetória do sindicato.

O evento foi encerrado com uma apresentação do Grupo Samba de Moça, que trouxe alegria e descontração para uma noite de celebração e reconhecimento.

Redação: Marcelo Matusiak