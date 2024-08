Acontece Panvel e Neugebauer lançam produto labial em collab exclusiva

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Atendendo a pedidos dos fãs de Stikadinho, o produto aposta na tendência de colaboração entre as empresas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A parceria entre as empresas Panvel e Neugebauer traz um balm hidratante labial e um creme de mãos com o aroma inconfundível de Stikadinho. Além de proporcionar hidratação extra para lábios e mãos, a novidade é um convite para curtir uma experiência de dar água na boca.

“Acreditamos muito na sinergia da Panvel e da Neugebauer para que a collab acontecesse, são duas marcas amadas que, juntas, trarão muitas novidades”, afirma a gerente executiva de Marketing da Panvel, Priscila Franzek Barbosa.

Nas redes sociais, os próprios fãs do chocolate da Neugebauer pediam por produtos com o aroma de Stikadinho. E quem acompanha as principais tendências sabe que as collabs que unem o universo de beleza com o mundo dos doces viraram febre para além das redes sociais. Sempre conectada com as últimas novidades do mercado, a Panvel aposta no collab para surpreender o público e inovar com a sua marca própria.

“Essa collab une duas empresas consagradas em segmentos distintos que geram reconhecimento de marca e criam conexões com o público”, afirma o CEO da Panvel, Julio Mottin Neto.

O presidente da Neugebauer, Ricardo Vontobel, ressalta a parceria como uma oportunidade especial de interação com o público. “Stikadinho é uma marca de grande reconhecimento no Brasil inteiro e muito querida pelos amantes de chocolates. Por isso, promovemos esse movimento estratégico de levá-la para um novo público, mais voltado ao autocuidado, que é a cara da Panvel. Temos grande expectativa com essa novidade e estamos muito felizes em realizar esta parceria com uma marca referência em seu segmento, assim como nós”.

Os lovers da marca terão oportunidade de garantir os produtos da collab na pré-venda, que rola entre os dias 16/ e 18 de agosto e nas lojas a partir do dia 19 deste mês.

Conheça os produtos

Hidratante Labial Panvel Stikadinho 10g (R$ 23,99) – O Hidratante Labial Panvel Stikadinho transforma o cuidado dos lábios em um momento de prazer, oferecendo um toque de doçura a cada aplicação. Sua fórmula inovadora proporciona hidratação e proteção contra o ressecamento dos lábios, além de garantir um brilho natural.

Creme Desodorante Hidratante para Mãos Panvel Stikadinho 30g (R$ 19,99) – O Creme Desodorante Hidratante para Mãos Panvel Stikadinho exclusivo transforma o cuidado diário das mãos em um momento especial, trazendo um toque de doçura a cada aplicação. Sua fórmula inovadora combina rápida absorção com um sensorial aveludado, proporcionando uma hidratação eficaz e uma fragrância doce e marcante.

2024-08-16