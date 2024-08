Acontece Sicredi Pioneira inaugura Espaço Sicredi Picada Café

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Novo local oferece coworking, salas de reuniões e auditório. Foto: Mauro Stoffel Foto: Mauro Stoffel

O município de Picada Café passa a contar, a partir desta segunda-feira (19), com o novo Espaço Sicredi Picada Café, na rua Vicente Prieto. Além dos serviços financeiros, o local dispõe de 749 metros quadrados oferecidos à comunidade, com coworking, salas de reuniões, mesas e sofás de apoio e auditório para até 50 pessoas. Com a inauguração, a antiga agência, que ficava na mesma rua, em outra numeração, foi desativada.

No novo espaço, a população poderá contar com sistema de projeção, televisão e internet. Esse modelo leva em consideração as necessidades da comunidade, identificadas a partir de uma construção coletiva, pensando na melhor experiência de uso para todos.

“A cooperativa sempre olha para as comunidades e tenta compreender de que forma pode contribuir para o seu desenvolvimento. Em Picada Café, entendemos que poderíamos colaborar com os empresários, entidades e comunidade em geral ao colocar um espaço à disposição para realização de eventos e reuniões de negócios, por exemplo. Isso atende ao nosso propósito de juntos construirmos comunidades melhores”, afirma o diretor de operações da Sicredi Pioneira, Eduardo Spier.

Para utilizar os ambientes do Espaço Sicredi Picada Café, basta entrar em contato com a equipe da agência e consultar a disponibilidade para agendamento.

