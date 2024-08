Acontece Perdeu o seu programa de TV favorito? Confira os recursos da TV box para gravar a programação e assistir quando quiser

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

O conteúdo gravado pode ser visto quantas vezes o usuário quiser Foto: DIvulgação Foto: DIvulgação



Além de facilitar e inovar o modo de assistir a televisão, as box TVs permitem que, cada vez mais, o consumidor se torne ativo, trazendo a possibilidade dos assinantes realizarem a gravação exclusiva do conteúdo que desejarem assistir. O conteúdo gravado pode ser visto quantas vezes o usuário quiser.

A Box Claro TV+ é um exemplo desta tecnologia. O diretor de Produto da Claro, Alessandro Maluf, explica que a box já grava toda a programação por uma semana. “Existe uma função, que a gente chama de voltar no tempo, chamamos de replay TV. A gente já grava automaticamente toda a programação e ela fica sete dias disponível”. Além desse registro, é possível que o cliente realize a gravação de um conteúdo específico.

A tecnologia viabiliza assistir programas que são transmitidos fora do horário disponível pelo cliente. Um exemplo é a veiculação dos Jogos Olímpicos 2024, que acontecem na França, com uma diferença de cinco horas à frente em relação ao fuso horário de Brasília. Além disso, há diversos outros eventos internacionais, como copas de futebol, copa do mundo e shows, que ocorrem em horários adversos e podem dificultar a possibilidade do cliente de acompanhá-los.

Com a box, a questão dos horários diferentes não é um problema. Além disso, com a possibilidade da gravação do conteúdo, o cliente pode atender a compromissos, como trabalho, tranquilamente, e assistir ao conteúdo de interesse no momento em que estiver disponível no futuro.

Para assistir às gravações, é necessário que o dispositivo esteja conectado à internet. Os conteúdos ficarão disponíveis na lista dos programas gravados, podendo assistir quando preferir.

Para fazer a gravação de programas escolhidos, é preciso encontrar a programação no próprio canal, selecionar o programa e colocar para gravar ou acessar o tópico “Gravações” no menu principal à esquerda, clicar em “nova gravação”, escolher o canal e, por fim, o conteúdo desejado. Todo conteúdo gravado fica disponível na aba “Gravações”.

Seja assinante

A assinatura básica, por R$ 99,90, dá direito a uma “caixinha” e outros dois pontos acessados pelo aplicativo da Claro TV+, com as mesmas vantagens do ponto físico.

Novas assinaturas da Box Claro TV+ podem ser realizadas pelo site da Claro, pelo aplicativo Claro TV+, nas lojas da Claro e, também, pelo número 0800 720 1234.

