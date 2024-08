Acontece “Superação: essa é a nossa marca” foi o painel de abertura da Expoagas 2024, com lideranças empresariais gaúchas

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

A 41ª Convenção Gaúcha de Supermercados ocorre na capital gaúcha até a quinta-feira (22). Foto: Carol Negreiro Foto: Carol Negreiro

O primeiro painel da Expoagas 2024 – 41ª Convenção Gaúcha de Supermercados lotou, na manhã desta terça-feira (20), a Arena do Conhecimento, estrutura montada na Fiergs, em Porto Alegre, como palco das palestras do evento. Lideranças empresariais do Estado engajaram a plateia em um bate-papo inspirado no mote que marca esta edição: “Superação: essa é a nossa marca”. A feira de negócios, que conta com 496 expositores de produtos, equipamentos e serviços para o setor varejista, ocorre na capital até quinta-feira, (22).

Com mediação do vice-presidente e comunicador da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, as lideranças presentes para falar sobre o tema foram o presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), Fernando Lemos; o CEO do Grupo Di Paolo e presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Paulo Geremia; a supermercadista e presidente do Agas Jovem, Roberta Barreto; e o presidente do Grupo Lebes, Otelmo Drebes.

Na Arena do Conhecimento, local que recebe a programação de palestras neste ano, Fernando Lemos foi o primeiro com a palavra. À frente do Banrisul, atualmente a maior empresa de capital aberto com sede no RS, o executivo ressaltou a agilidade da instituição no apoio aos gaúchos para a reconstrução. “Em pouco tempo, lançamos o maior plano de recuperação da história do Estado, com R$ 7 bilhões voltados a capital de giro”, apontou. Trazendo um exemplo do Banrisul, ainda reforçou o papel de quem verdadeiramente é responsável pela superação. “A sede ficou 60 dias fechada, mas o banco não ficou um segundo sequer fora do ar. Essa é a gente gaúcha! Vai ser pelo nosso trabalho que o RS sairá ainda maior de tudo isso”, afirmou Lemos



Na avaliação do empresário Paulo Geremia, uma das maiores provas de superação que vivemos foi ver sociedade e poder público juntos para salvar vidas. “União foi o que também vimos acontecer com os negócios. Em nosso caso, diversas operações dos restaurantes foram danificadas pelas águas e ficaram sem funcionar. Mas, contando especialmente com as equipes e a parceria dos fornecedores, agimos logo para acelerar o retorno”. O empresário também valorizou a importância dos empregos mantidos na região da Serra. “Hoje a Serra Gaúcha está com toda estrutura turística funcionando de novo. Muita gente depende desse setor. É fundamental manter esses empregos, são as pessoas que estão fazendo acontecer”, defendeu.

Na sequência, a supermercadista Roberta Barreto narrou ao público parte do que viveu com sua família empreendedora na rede Codebal em Eldorado do Sul, cidade que ficou com quase todo seu território submerso em maio. “Nossas três lojas foram afetadas e mais de 90% dos colaboradores também, muitos precisaram procurar abrigos. Sofremos com saques e escritórios destruídos. A matriz, de onde saímos com a água na altura dos ombros, ficou três meses fechada.” Ainda segundo Roberta, o apoio e a união fizeram a diferença. “A parte boa dessa história é que contamos com tanto apoio: do nosso time, fornecedores, amigos e até de outros supermercadistas. Saber que não está sozinho, te encoraja a seguir em frente. Uma unidade ainda segue fechada, mas fomos o primeiro supermercado a reabrir em Eldorado”, orgulha-se.

O empresário Otelmo Drebes contou que a companhia teve 35 lojas atingidas, muitas outras que ficaram sem abrir, pela situação das cidades, e mais de 900 funcionários que perderam bens com as enchentes. Contudo, destacou que a situação está sendo superada sem que tenha sido feito nenhum desligamento no quadro de colaboradores e já no mês de julho foi possível inaugurar a primeira parte de um novo centro logístico com 300 mil metros quadrados. Parafraseando o Hino Riograndense na mensagem final, refletiu: “foi uma ímpia e injusta guerra, mas nós estamos mostrando o quão realmente somos fortes, aguerridos e bravos.”

Agradecendo a presença de todos, o comunicador Paulo Sérgio Pinto finalizou enaltecendo as histórias e ações relacionadas ao tema do evento. “Este somatório de pessoas, trabalho e coragem é o que representa a superação”.

Neste ano, após as enchentes que também afetaram severamente a sede da Federação das Indústrias do RS, histórico local de realização da Expoagas, uma das mudanças estruturais do evento foi o palco das palestras magnas. Para recebê-las, uma estrutura de arena foi montada no estacionamento do Centro de Eventos da Fiergs. São aguardados 63 mil visitantes nos três dias da feira.

