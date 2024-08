Acontece Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa, é homenageado com troféu Supermercadista Honorário na abertura da 41ª Expoagas

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Os representantes do setor, autoridades e patrocinadores reverenciaram o comunicador pelas conexões e espaço que sempre dedicou ao segmento de supermercados Foto: O Sul Foto: O Sul

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, foi homenageado com o troféu Supermercadista Honorário, concedido pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), durante o jantar de abertura da 41ª Expoagas. Os representantes do setor, autoridades e patrocinadores reverenciaram o comunicador pelas conexões e espaço que sempre dedicou ao segmento de supermercados, em evento realizado na Casa NTX, em Porto Alegre, na noite desta segunda-feira (19).

Visivelmente emocionado, Paulo Sérgio Pinto agradeceu a homenagem recebida e relembrou da sua trajetória junto ao evento. “Essa homenagem nos remete a um passado distante quando começou a Agas, em 1971, quando começou a Expoagas. Eu me lembro de ter feito programas dentro de um carrinho elétrico circulando nos corredores da Agas. Enfim, ver toda essa trajetória e chegar até o dia de hoje, com essa homenagem, é grandioso”, comentou.

O comunicador também reforçou a importância central do segmento supermercadista para o bem-estar da sociedade. “É um setor fundamental na vida de todos nós, tanto na economia, na geração de emprego e renda, é fundamental no abastecimento da sociedade”, defendeu.

Cerca de 950 pessoas participaram do jantar de abertura do evento. Dentre elas, estiveram presentes o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o vice-prefeito da capital, Ricardo Gomes, o ministro-chefe da secretaria extraordinária de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, e supermercadistas de diversos estados brasileiros.

Fazendo referência à tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, trouxe reflexões em sua fala sobre os desafios que o povo gaúcho vem acumulando nos últimos três meses. “Esta superação tem os seus porquês e os seus sentidos. Para uma família que perdeu tudo, a superação tem outro significado, para um filho que perdeu o pai para as águas, é a superação da dor que não acaba, para o pequeno comércio que não conseguiu reabrir, é a superação de um sonho que acabou”, ressaltou.

Na mesma linha, o governador Eduardo Leite salientou que o Rio Grande do Sul superou muitos problemas nos últimos anos e que a crise atual também já está sendo superada. “A superação está no DNA do povo gaúcho. Quem está reconstruindo o estado é o seu povo”, defendeu.

A superação foi justamente o tema do primeiro painel da Expoagas 2024 – 41ª Convenção Gaúcha de Supermercados, na manhã desta terça-feira (20), na Arena do Conhecimento, estrutura montada na Fiergs, em Porto Alegre. Lideranças empresariais do Estado engajaram a plateia em um bate-papo inspirado no mote desta edição: “Superação: essa é a nossa marca”.

A feira de negócios, que conta com 496 expositores de produtos, equipamentos e serviços para o setor varejista, ocorre na capital gaúcha até quinta-feira (22). São aguardados 63 mil visitantes nos três dias de Expoagas.

