Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

A Naturovos produz mais de 2 milhões de ovos por dia Foto: Dani Barcelos/Divulgação

A Expoagas 2024, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, foi o local escolhido para o lançamento do Sítio Naturovos, uma campanha que visa valorizar ainda mais a relação entre a indústria e os produtores de ovos de aves livres, em uma conexão entre quem está no campo e a cadeia produtiva.

Durante a feira, avicultores de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, parceiros da Naturovos, estão no estande da empresa, interagindo com visitantes e players do setor. A intenção é aproximar o Sítio Naturovos do público, reforçando a importância desse produto para o mercado consumidor. Hoje, a indústria conta com mais de 20 parceiros produtores de ovos de aves livres, e a intenção é ampliar esse número.

A Naturovos, com sede em Salvador do Sul, é um dos maiores exportadores e produtores de ovos do Brasil. A produção é superior a 2 milhões de ovos por dia.

“Ao longo dos anos, a Naturovos tem cada vez mais investido na qualidade da cadeia produtiva, do produtor ao consumidor. Queremos aumentar nossa presença em diferentes cidades e estados, como também abrir novos mercados internacionais, mantendo atenção às demandas do varejo, atacado e distribuição. Nos consolidando cada vez mais como produtores de alimentos”, disse o diretor da empresa, Anderson Herbert.

O público também pode conferir na feira supermercadista as outras linhas de produtos da indústria, como os ovos tradicionais, caipiras, líquidos e em pó. Nesse sentido, entre os produtos em destaque está a Albumina Fuse, uma proteína voltada para atender praticantes de academias e esportistas comprometidos com a saúde e com seu rendimento, fazendo uso da suplementação alimentar como qualidade de vida e longevidade.

Mais informações podem ser obtidas no site www.naturovos.com.br ou pelo Instagram @naturovos.

