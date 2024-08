Acontece Agas presta homenagem a personalidades de destaque na retomada do estado

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente da entidade comandou o evento na Fiergs Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A noite da última terça-feira (20) foi de homenagens na Arena do Conhecimento, na Fiergs, em Porto Alegre, durante a 41ª Expoagas. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, recepcionou personalidades que foram importantes na retomada do estado após a catástrofe climática de maio.

“Devemos um agradecimento especial ao José Luis Turmina que, em apenas 12 horas, criou o aplicativo Ajuda Sul, que fez o mapeamento das regiões e empresas que sofreram danos parciais ou totais e foi oferecido ao governo e aos fornecedores, sendo fundamental para organizar as ações de apoio promovidas pela Agas na reconstrução”, relatou Longo.

O presidente ainda fez questão de chamar ao palco representantes das associações de outros estados brasileiros que prestigiaram o evento e de entidades gaúchas que, de alguma forma, colaboraram na retomada da economia e também no auxílio aos atingidos pelas enchentes.

A associação, com a ajuda de outras instituições, esteve à frente de ações em prol dos atingidos pelas cheias, como o auxílio na reconstrução da ponte de Guaporé, a fabricação e entrega de 20 casas na região de Arroio do Meio, a aquisição de um drone de última geração ao Corpo de Bombeiros, importante no salvamento de vidas. Além da doação de mais de 20 mil embalagens para marmitas, 14 mil cestas básicas, 7 mil kits de limpeza, 6 mil cobertores, um laboratório de informática para a Fundação Pão dos Pobres e outras ações pontuais nas regiões afetadas.

A entidade está promovendo ainda a distribuição de R$ 1,5 milhão em vale-compras para os supermercados atingidos pelas enchentes, que poderão sortear ou distribuir estes prêmios aos seus clientes. “É uma forma de apoiar o consumidor final e o comércio, que terá este valor dos vale-compras totalmente aportado pelos clientes nas suas lojas”, resume o presidente da entidade.

O capitão do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, Gustavo Kist, e o tenente-coronel do Comando de Caxias do Sul, Márcio Muller Batista, subiram ao palco para agradecer pela doação do drone. “Em poucas horas, graças a este equipamento tecnológico, conseguimos salvar vidas”, salientou Kist.

Na ocasião, o empresário José Luis Turmina, atuante no ramo atacadista distribuidor e idealizador do aplicativo Ajuda Sul, foi agraciado com a Medalha Don Charles Bird. A distinção é a comenda outorgada pela Agas aos fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para o varejo que são referência para o segmento supermercadista do Rio Grande do Sul. Turmina disse que testemunhou muitos concorrentes trabalhando uns pelos outros. “O legado que a Agas deixa é exatamente esta união que houve. Tem coisas na vida que não tem preço, mas sim valor”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/agas-homenagem-personalidades-retomada-estado/

Agas presta homenagem a personalidades de destaque na retomada do estado

2024-08-22