Acontece CMPC impulsiona qualidade de vida em Guaíba com o Projeto Pedal Sustentável

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cinco estações instaladas em pontos estratégicos de Guaíba incentivam o uso gratuito das bicicletas compartilhadas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CMPC, multinacional chilena do setor da Celulose e Papel, desenvolve em Guaíba mais uma atividade que promove qualidade de vida da população do município. O projeto Pedal Sustentável, promovido pela companhia, une mobilidade urbana, esporte e lazer em uma ação que contempla a instalação de cinco estações com bicicletas compartilhadas para uso gratuito dos moradores locais.

A iniciativa tem o objetivo de promover a prática de atividades físicas, incentivar o uso de meios de transporte sustentáveis e contribuir para a redução de emissões no meio ambiente. O projeto ainda demonstra o compromisso da CMPC com a promoção de um futuro mais verde e saudável para todos.

“Estamos muito entusiasmados com o Pedal Sustentável. Essa iniciativa já é um grande sucesso e terá um impacto muito positivo na vida das pessoas. Investimos neste projeto porque promover a qualidade de vida é um pilar da nossa companhia”, comenta o diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda.

As bicicletas estão disponíveis para qualquer pessoa com mais de 18 anos e podem ser encontradas em pontos estratégicos da cidade, como na frente da própria CMPC ou no Centro, próximo ao Terminal do Catamarã. Para utilizar as bikes, basta realizar um cadastro simples no site https://pedalsustentavel.com e, em seguida, baixar o app. O tempo máximo em cada reserva é de três horas de utilização por pessoa.

As cinco estações estão localizadas em pontos estratégicos de Guaíba, como:

· Rua São Geraldo, 1680 (em frente à empresa CMPC)

· Av. João Pessoa, 966 – Centro (Em frente ao Terminal do Catamarã)

· Av. Getúlio Vargas, n° 2245 (Em frente ao Letreiro Eu Amo Guaíba)

· Av. Alegria, n° 75-139-Alegria (Praia da Alegria)

· Av. Nestor de Moura Jardim, 111-Coronel Nassuca (Em frente à Prefeitura de Guaíba)

A expectativa é que o projeto atenda cerca de 150 usuários por mês, totalizando mais de 1.800 pessoas durante toda a duração da iniciativa. Além disso, espera-se que o Pedal Sustentável contribua para a redução da emissão de gases poluentes, a diminuição do congestionamento e o aumento da qualidade de vida da população.

Para mais informações, acesse: https://pedalsustentavel.com

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/cmpc-qualidade-vida-guaiba-pedal-sustentavel/

CMPC impulsiona qualidade de vida em Guaíba com o Projeto Pedal Sustentável

2024-08-22