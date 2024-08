Acontece Expoagas 2024 encerra com R$ 704 milhões em negócios

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento recebeu mais de 63 mil visitantes na Fiergs Foto: Larry Silva/Divulgação O evento recebeu mais de 63 mil visitantes na Fiergs. (Foto: Larry Silva/Divulgação) Foto: Larry Silva/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Realizada três meses após as enchentes históricas que castigaram o Rio Grande do Sul, a Expoagas 2024 – 41ª Convenção Gaúcha de Supermercados encerrou na -feira (22) com R$ 704,8 milhões em negócios concretizados entre compradores e expositores, um crescimento de 8% em relação à edição do ano passado.

A feira recebeu, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, mais de 63 mil visitantes oriundos de todos os Estados brasileiros e de outros seis países.

Com o tema “Superação é a nossa marca”, os 496 expositores de produtos, equipamentos e serviços apresentaram cerca de 700 lançamentos, ofereceram condições especiais de pagamento e realizaram promoções para os clientes. Ao todo, 7,1 mil empresas participaram da Expoagas 2024 – 77% varejistas.

“Além dos esforços históricos empreendidos pela Fiergs e pela AGAS para a reconstrução, montagem e organização deste evento em período recorde, enfrentamos gargalos logísticos significativos, sobretudo com a impossibilidade de voos do aeroporto Salgado Filho. Felizmente, o Brasil está imbuído do espírito agregador que trouxemos neste evento, e varejistas de todo o Brasil vieram prestigiar a indústria gaúcha”, destacou o presidente da AGAS, Antônio Cesa Longo.

Entre os visitantes, 23% vieram à feira pela primeira vez, número similar ao das edições anteriores. “Isso mostra a renovação natural do varejo supermercadista, que emprega 151 mil pessoas no Estado e é porta de entrada para o primeiro emprego de muitas pessoas. O controle da rotatividade de pessoal é um gargalo do setor, mas saudamos a possibilidade de oferecermos as oportunidades da Expoagas 2024 a novos visitantes”, declarou Longo.

A Expoagas 2025 já tem data marcada: ocorrerá de 19 a , no Centro de Eventos da Fiergs. “Estamos com 90% dos estandes comercializados, mas vamos criar outras áreas de exposição para contemplar um número maior de fornecedores da indústria gaúcha”, adiantou o presidente da AGAS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/expoagas-2024-encerra-com-r-704-milhoes-em-negocios/

Expoagas 2024 encerra com R$ 704 milhões em negócios

2024-08-23