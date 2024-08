Mergulhadores encontraram nesta sexta-feira (23) o corpo da última pessoa que estava desaparecida após o naufrágio de um iate de luxo na costa da Sicília, na Itália.

A embarcação pertencia ao bilionário britânico Mike Lynch, conhecido como “Bill Gates do Reino Unido”. O último corpo encontrado é o da filha do magnata, Hannah, de 18 anos.

Com isso, o total de mortes no naufrágio chegou a sete. Outras 15 pessoas que estavam a bordo do iate foram resgatadas com vida.

O corpo do bilionário foi achado em meio a destroços da embarcação, que virou e afundou após uma forte tempestade durante a passagem de um tornado na segunda-feira (19).

Conhecido como “Bill Gates do Reino Unido” por ser o primeiro e um dos maiores magnatas da tecnologia no país, o bilionário estava a bordo do iate, um veleiro de luxo batizado de Bayesian, com a esposa, a filha e amigos. Segundo a imprensa britânica, ele celebrava uma recente absolvição em um processo que acusava sua empresa de softwares, a Autonomy, de fraude.