Acontece Expoagas 2024 será na próxima semana na Fiergs

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A projeção é que sejam movimentados R$700 milhões em negócios durante os três dias Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De 20 a 22 de agosto, supermercadistas terão a oportunidade de conhecer produtos e novidades de 496 marcas de todo o Brasil, e de garantir negociações promissoras que acontecerão somente durante a 41º Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2024. O evento, que será realizado na Fiergs, é promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). A projeção é que sejam movimentados R$700 milhões em negócios durante os três dias.

Além da feira, com a exposição de diversos segmentos voltados ao varejo, a Expoagas também contempla uma programação de conteúdo, com palestras, seminários e painéis, para a qualificação dos profissionais. Nomes como os de Maju Coutinho, jornalista e apresentadora do Fantástico, de Paulo César Tinga, ex-jogador de futebol, de Rubens Barrichello, ex-piloto de Fórmula 1, de Arthur Igreja, autor do bestseller “Conveniência é o Nome do Negócio” e de Dado Schneider, escritor e doutor em comunicação, estão entre os confirmados para as palestras magnas.

As atrações da Agas Jovem e da Agas Mulher também estão garantidas, com conteúdos voltados especificamente aos jovens empresários e ao público feminino. O clássico sorteio de um automóvel zero quilômetro, para estimular a concretização de negócios entre os participantes, será realizado no último dia do evento.

A programação completa da Expoagas 2024 pode ser conferida no site www.agas.com.br, mesmo website por onde devem ser feitas as inscrições antecipadas. Os ingressos possuem o valor de R$ 20 para profissionais de todas as categorias do varejo, tais como supermercadistas, representantes de padarias, farmácias, bares, restaurantes, lojas de conveniência, açougues, bazares, lojas de 1,99, petshops e hotéis. Para o público em geral, o valor é de R$ 50.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/expoagas-2024-sera-proxima-semana-na-fiergs/

Expoagas 2024 será na próxima semana na Fiergs

2024-08-16