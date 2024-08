Acontece 6º Simpósio Estadual do Varejo acontece dia 29 de agosto em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Evento é promovido pelo Sindilojas Caxias e traz novidades do setor e oportunidade para troca de experiências Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sindilojas Caxias vai realizar a 6ª edição do Simpósio Estadual do Varejo no dia 29 de agosto, das 8h às 18h, no Intercity Hotel Caxias, em Caxias do Sul. Com o tema “Faça a diferença”, a ação tem como objetivo compartilhar ideias e envolver pessoas em novas sensações e experiências. Serão mais de 10 horas de conteúdo, com palestras simultâneas e profissionais que são referência no mercado local.

As palestras acontecerão em dois locais: no Palco Principal, com nomes nacionais, e na Arena Sebrae, com profissionais de referência no mercado local. Ainda, o Simpósio conta com a realização de pitch de startups para o varejo e feira de conexões, além de possuir espaço gastronômico e food trucks.

O valor dos ingressos no primeiro lote, disponíveis até dia 31 de julho, é R$ 197,00 para associados Sindilojas Caxias e R$ 257,00 para não associados. O segundo lote, disponível de 1º a 26 de agosto, será de R$ 247,00 para associados Sindilojas Caxias e R$ 297,00 para não associados. Depois disso, entre os dias 27 e 29 de agosto, o valor do ingresso é único: R$ 347,00. As inscrições podem ser feitas pelo site do Sindilojas Caxias.

2024-08-16