Mundo 59% dos americanos são contra medida de Trump que visa pôr fim ao direito à cidadania para filhos de imigrantes ilegais e turistas

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Troca do nome do Golfo do México é rejeitada por 70% dos norte-americanos.(Foto: Divulgação)

Pesquisa da Reuters/Ipsos aponta que 59% dos americanos são contra a medida defendida por Donald Trump para pôr fim ao direito à cidadania para filhos de imigrantes ilegais e turistas. Os dados foram divulgados nessa terça-feira (28).

Por outro lado, o levantamento indica que 48% dos entrevistados apoiam as políticas de combate à imigração ilegal adotadas pelo governo, enquanto 41% desaprovam.

A pesquisa ouviu 1.034 adultos pela internet entre os dias 24 e 26 de janeiro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro. Entre as primeiras medidas do republicano estava uma ordem executiva sobre o direito à cidadania para nascidos nos país.

A ordem determinava que as agências federais parassem de reconher a cidadania americana de crianças nascidas nos Estados Unidos cujos pais estão no país ilegalmente ou temporariamente, como turistas e outros portadores de vistos.

A medida foi questionada na Justiça por estados liderados por democratas e acabou sendo temporariamente suspensa. O governo afirmou que vai recorrer da decisão.

Essa é a segunda pesquisa Reuters/Ipsos sobre o governo de Donald Trump. O primeiro levantamento, divulgado logo após a posse, mostrava que o presidente era aprovado por 47% dos entrevistados, enquanto 39% o reprovavam.

O novo levantamento indica que a reprovação de Trump cresceu, indo para 46%. Já a aprovação oscilou para baixo, dentro da margem de erro, passando para 45%.

“Embora pareça que Trump está tendo uma certa ‘lua de mel’, seus números ainda não impressionam em termos históricos”, disse Kyle Kondik, analista do Centro de Política da Universidade da Virgínia.

Ainda é cedo para avaliar se Trump está desperdiçando seu capital político ao focar em questões desalinhadas com o público, segundo Kondik. Mas a pesquisa mostra que muitas das ações iniciais do presidente foram bem recebidas apenas por sua base fiel de apoiadores.

Em relação ao fim da cidadania automática para todos os nascidos nos Estados Unidos, por exemplo, a medida é reprovada por 89% dos eleitores que dizem ser democratas e por 36% dos republicanos.

Outro dado que mostra essa divisão é o apoio à expansão da exploração de combustíveis fósseis: 76% dos republicanos disseram ser a favor da flexibilização das restrições de perfuração, enquanto 81% dos democratas são contra.

Outros pontos

A pesquisa pediu que os eleitores avaliassem uma série de medidas adotadas por Trump até agora. Uma das mais polêmicas foi a troca do nome do Golfo do México para Golfo da América. Segundo o levantamento, 70% reprovam a mudança, enquanto 25% aprovam.

A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris também teve rejeição de 59% dos entrevistados.

Outros dados da pesquisa:

• 59% reprovam o fim dos esforços do governo para contratação de mulheres e de minorias, incluindo 30% dos republicanos.

• 51% são contra o fechamento do escritório de diversidade, enquanto 44% apoiam.

• 50% dizem que o país está no caminho errado quanto ao custo de vida, enquanto 25% dizem que está no caminho certo. Os demais não sabem ou não responderam.

• 75% dos republicanos dizem ter uma boa impressão de Elon Musk, enquanto 90% dos democratas o veem de forma desfavorável.

