Tecnologia 5G pode chegar a 160 milhões de conexões nas Américas no final de 2022

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Entretanto, o sinal 4G (LTE) ainda é predominante na América Latina, com 540 milhões de conexões. (Foto: Reprodução)

A América Latina contabilizará 22 milhões de conexões 5G no final de 2022 e chegará a 400 milhões até 2027, segundo estudo realizado por 5G Americas em parceria com a Omdia. Por sua vez, a estimativa para a América do Norte é terminar o ano com 137 milhões de conexões no novo padrão de telefonia celular. Ou seja, o acumulado das duas regiões estaria próximo de 160 milhões de conexões em dezembro deste ano.

Vale dizer que o 4G (LTE) ainda é predominante nas duas regiões, sendo 540 milhões de conexões latino-americanas e 500 milhões na América do Norte. Os números são do segundo trimestre deste ano.

As conexões globais no 5G mais que dobraram (112%) no segundo trimestre de 2022 com 813 milhões conexões, ante 430 milhões de um ano antes. E a previsão é que o mundo chegue a 1,3 bilhão até o final do ano; 2 bilhões em 2023; e 6 bilhões em 2027.

Segundo dados da Anatel, em julho o Brasil contabilizava 3,357 milhões de acessos 5G não standalone. A base de dados da agência ainda não foi atualizada com números de agosto em diante, quando já estaria disponível a tecnologia no padrão standalone (e com consequente expansão da rede não standalone em conjunto). Até o momento, 22 capitais já contam com o 5G SA, faltando as seguintes cidades, todas da região Norte: Rio Branco, Macapá, Manaus, Belém e Porto Velho. O prazo final para término da limpeza e liberação do espectro nas capitais é 28 de outubro.

A 5G Américas, em parceria com a TeleGeography, estima que 233 operadoras possuem redes de quinta geração em operação no mundo, sendo 26 no Caribe e América Latina e 14 na América do Norte.

Cenário brasileiro

Atualmente, 22 capitais brasileiras, incluindo Porto Alegre, contam com sinal ativo de 5G. A expectativa era de que, até 27 de novembro, o país todo já tivesse suporte à conexão de quinta geração. No entanto, isso deve acontecer antes do esperado.

De acordo com Moisés Queiroz Moreira, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), todas as capitais brasileiras terão suporte ao sinal até 28 de outubro.

“Está indo bem, dentro do previsto. A partir de janeiro, o 5G será implantado em cidades com população acima de 500 mil habitantes. Depois, em 30 de junho de 2023, cidades acima de 200 mil habitantes e assim sucessivamente”, disse Moreira.

No entanto, esse esforço pode não ter grande adesão da população, já que grande parte da população brasileira não conta com aparelhos compatíveis com o 5G atualmente.

Por enquanto, o sinal ainda não chegou a cinco capitais da Região Norte – Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco.

