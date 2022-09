Tecnologia Apple lança versão 16.0.2 de iOS para conserto de problema na câmera

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lançamento visa corrigir alguns erros identificados pelos usuários. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O iOS 16.0.2, a mais recente atualização para o iOS 16, foi lançada pela Apple na última semana e visa corrigir alguns erros identificados pelos usuários. Nesta nova versão do sistema operacional, são reparados os bugs da câmera “tremendo” no iPhone 14 Pro, o da permissão incessante para copiar e colar textos de um aplicativo para outro e ainda uma falha de resposta nas telas de modelos mais antigos, que estaria afetando os celulares iPhone X, iPhone XR e iPhone 11.

A atualização não adiciona novos recursos ao iOS 16, apenas repara aqueles que estavam dando problemas. Por isso, não é desta vez que o ícone da bateria com porcentagem será expandida para mais modelos de iPhone. Essa e outras funções aguardadas do sistema operacional da Apple, como as Live Activities e a biblioteca compartilhada, devem chegar aos celulares compatíveis apenas a partir do iOS 16.1 – que, no momento, está na segunda etapa de desenvolvimento.

Porque a nova versão é voltada apenas para o reparo de eventuais bugs, ela é bem leve: tem cerca de 353 MB. Por isso, é rápida e simples de ser atualizada. Para fazer download do iOS 16.0.2, é necessário ir até os Ajustes do seu iPhone e, depois, buscar por “Geral”. Ali, vá “Atualização de software” e verifique se o update já está disponível para você. Caso não esteja, vale reiniciar o celular ou tentar novamente mais tarde.

Entre os outros bugs consertados estão:

– a tela também podia aparecer totalmente preta durante a configuração do dispositivo;

– copiar e colar entre apps podia fazer com que o prompt de permissão aparecesse mais do que o esperado;

– VoiceOver podia ficar indisponível após a reinicialização;

– a entrada de toque não respondia em algumas telas do iPhone X, iPhone XR e iPhone 11 após a manutenção.

iPhone na Black Friday

Será que vale a pena esperar a Black Friday para comprar um iPhone? Esta é uma dúvida bastante comum entre os interessados na aquisição do celular da Apple, cuja versão mais recente, lançada pela fabricante no último dia 7, pode chegar a custar até R$ 15 mil no Brasil.

Diante de um preço tão elevado, muitos consumidores tendem a aguardar a data promocional, que costuma trazer descontos atrativos, na esperança de encontrar o iPhone barato. Neste ano, o evento acontece no dia 25 de novembro, inaugurando a temporada de compras para o Natal.

O iPhone foi o item mais desejado da Black Friday 2021, conforme levantamento divulgado pela plataforma Pelando, na época. No entanto, as pessoas que esperaram o evento e a queda nos preços do telefone acabaram se decepcionando, dependendo da versão desejada.

No caso do iPhone 11, o modelo teve alta de preços alguns dias antes da Black Friday, como indicou pesquisa feita pelo Valor Econômico na época. Faltando quatro dias para a ação, a versão com 64 GB custava R$ 3.347 na rede varejista, enquanto na sexta-feira promocional era vendida por R$ 3.578.

Situação semelhante ocorreu com a versão de 128 GB, que durante o evento chegou a ter preço mínimo de R$ 4.184, maior valor praticado desde o mês anterior à data de descontos. A situação gerou reclamações nas redes sociais e também no Procon-SP.

Problema frequente nos últimos anos, o aumento dos preços antes da Black Friday já virou motivo de piada entre os internautas, que passaram a apelidar o evento de “Black Fraude”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia