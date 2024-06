Tecnologia Microsoft está preocupada com um possível acordo entre a Apple e a OpenAI

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

O CEO da Microsoft mostrou preocupação sobre o impacto do acordo para os planos da empresa. (Foto: Reprodução)

Os rumores de uma parceria entre Apple e OpenAI para incluir serviços de IA (inteligência artificial) nos produtos da Maçã estão cada vez mais fortes. Uma matéria do site The Information revela que o acordo entre as partes já foi fechado e preocupa a Microsoft, representando um sinal de que o poder da criadora do ChatGPT está controlado nas mãos do CEO Sam Altman.

A reportagem aponta que o CEO da Microsoft, Satya Nadella, se reuniu com Altman para conversar sobre a possível parceria com a Apple. De acordo com fontes ouvidas pelo The Information, Nadella mostrou preocupação sobre o impacto disso para os planos da Microsoft, incluindo os servidores que precisariam ser compartilhados com a Gigante de Cupertino.

Vale lembrar que a Microsoft é uma das principais investidoras da OpenAI e tem acesso privilegiado a alguns dos serviços de IA, mas a criadora do ChatGPT ainda tem autonomia para negociar com outras empresas.

Sam Altman

O possível acordo com a Apple representaria uma vitória para Sam Altman na queda de braço com outros nomes da diretoria da empresa. Recentemente, o cofundador Ilya Sutskever saiu da companhia e alguns rumores relatam que ele foi um dos responsáveis pela demissão de Altman em novembro do ano passado.

Naquela época, o conselho de diretores da OpenAI tomou a decisão de demitir o então CEO por não ser “consistentemente sincero” e pegou todo o mercado de surpresa. Num intervalo de cinco dias, Altman foi anunciado pela Microsoft, vários funcionários da OpenAI ameaçaram pedir demissão e, finalmente, o profissional voltou à empresa ocupando o mesmo cargo.

O The Information revela que “os principais inimigos” de Sam Altman foram demitidos ou deixaram a empresa, enquanto o CEO tem planos de transformar a companhia num projeto lucrativo.

Acordo com a Apple

A Apple já confirmou que vai lançar um serviço de IA generativa neste ano, mas também corre atrás de uma parceria para incluir a tecnologia de outra empresa do ramo. Rumores já indicaram negociações com Google e OpenAI, mas a criadora do ChatGPT parece ter levado vantagem na disputa — isso permitiria incluir o chatbot de forma nativa no iOS e em outros sistemas operacionais da marca.

A expectativa é de que a empresa anuncie os novos recursos de inteligência artificial e a parceria durante a conferência WWDC, marcada para o dia 10 de junho. As informações são do site Canaltech.

