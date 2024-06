Tecnologia WhatsApp para Android ganha nova tela de chamadas em versão beta

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

A empresa busca entregar algo mais moderno e intuitivo aos usuários. (Foto: Reprodução)

A Meta segue buscando novas funções e alterações visuais para deixar o WhatsApp ainda mais completo e intuitivo, evitando que seus usuários migrem para concorrentes como Telegram e iMessage. E pelo visto a versão do mensageiro para Android ganhará uma boa mudança em sua tela de chamadas em breve, segundo dados obtidos no beta 2.24.12.14 pelo portal WABetaInfo.

A parte inferior da tela de chamadas ganhou uma nova barra de funções, que aparece em um retângulo flutuante de cantos arredondados com botões circulares para acessar outras configurações, habilitar chamada de vídeo, ativar o viva-voz e mutar microfone – além, claro, do botão de desligar a chamada.

Outro ponto importante fica para a foto do contato, que está consideravelmente maior e aparece centralizada na tela da chamada, buscando dar mais destaque ao participante do outro lado da linha. A parte superior segue o que foi visto em updates anteriores da versão beta, com botões para minimizar a chamada e incluir novos participantes à conversa.

As mudanças não são exatamente drásticas, mas reforçam o rumo que temos visto com pequenas alterações feitas pela equipe de desenvolvimento do WhatsApp ao longo dos últimos meses, onde a empresa busca entregar algo mais moderno e intuitivo aos usuários.

Ainda não se sabe quando a nova tela de chamadas chegará à versão estável do WhatsApp para Android, assim como não há como saber se a mudança será levada também para a versão do mensageiro para iOS.

Mensagens

Em outra frente, o WhatsApp tem um recurso de backup que ajuda a recuperar mensagens e arquivos de conversas em caso de troca de celulares. Para isso, é preciso ter conexão à internet e espaço na memória. Os aparelhos com Android precisam ter uma conta do Google ativa. No iPhone, é preciso ter uma conta do iCloud.

Veja como fazer o backup do WhatsApp:

– Abra as configurações do WhatsApp (o ícone de três pontos no Android ou o botão de “Ajustes” no iPhone);

– Selecione “Conversas”;

– Clique em “Backup de conversas”;

– Escolha a opção “Fazer backup”.

Esse processo fará o WhatsApp criar um arquivo que poderá ser usado caso você precise configurar sua conta em outro dispositivo. No Android, o conteúdo fica salvo na memória local e na sua conta do Google Drive, enquanto no iPhone, o backup vai para o iCloud.

Na tela “Backup de conversas”, também é possível configurar o mensageiro para fazer cópias das suas mensagens de forma automática. O aplicativo oferece opções de backups diários, semanais ou mensais. As informações são do site Canaltech e do portal de notícias G1.

2024-06-02