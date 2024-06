Saúde Cantora é mordida por morcego durante show; saiba quais são os riscos do “ataque” à saúde

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

Vocalista do grupo The Pretty Reckless, Taylor Momsen foi mordida por um morcego durante uma apresentação na Espanha. (Foto: Reprodução)

Vocalista do grupo The Pretty Reckless, Taylor Momsen foi mordida por um morcego na última quarta-feira (29) durante uma apresentação de abertura para a banda AC/DC na Espanha. A cantora compartilhou em suas redes sociais um vídeo do ataque: “Momento Rock and Roll”, escreveu.

Ela foi atendida por uma equipe médica após a apresentação e já começou o tratamento preventivo com vacinas antirrábicas que durará duas semanas. Na publicação, Taylor tranquilizou os fãs e disse que foi apelidada de “Batgirl” pelos funcionários do hospital.

Apesar do susto, a banda continuará realizando a turnê.

Mordidas de morcego são consideradas um contato de alto risco com o animal, assim como arranhões e até lambidas. Um dos principais riscos é a transmissão do vírus da raiva, por meio da saliva dos animais.

Por isso, a recomendação ao ter qualquer contato é buscar atendimento médico o mais rápido possível. Nesses casos, é normal que a pessoa use profilaxia contra a raiva, que inclui soro e vacina. É o que aconteceu com a cantora Taylor Monsen, que contou ter sido vacinada.

O acompanhamento médico também é essencial para orientar os cuidados com a ferida, pois o manejo com produtos corretos afasta o risco de infecções.

Raiva

A raiva é uma doença transmitida de animais para o homem, causada por um vírus. Os seres humanos são infectados pela raiva ao entrarem em contato com a saliva de animais infectados. Essa transmissão ocorre, principalmente, por causa das mordidas dos animais, mas podem acontecer em caso de arranhões ou até lambidas. Qualquer mamífero pode transmitir a doença: gato, vaca, cavalo, coelho, morcego.

Caso tenha sido atacado por algum animal, o paciente precisa limpar o ferimento com água corrente e sabão e precisa procurar atendimento médico o mais rápido possível para tomar a vacina antirrábica como forma de prevenção.

Os sintomas da raiva podem não aparecer na hora. O mais comum é demorar entre um a três meses, mas não é uma regra. De acordo com Ana Flávia Campos, em algumas pessoas os sintomas podem se manifestar em até um ano. “Quando o vírus penetra, ele vai caminhando pelo sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central. Por razões ainda desconhecidas, essa replicação ao longo do sistema nervoso periférico é bem lenta. É isso que justifica um período de incubação tão extenso”.

Entre os sintomas estão:

– Alterações de comportamento – confusão mental, desorientação, agressividade, alucinações;

– Espasmos ao sentir água ou vento – hidrofobia;

– Mal-estar geral;

– Aumento de temperatura;

– Náuseas;

– Dor de garganta.

O período de evolução do quadro clínico é, em geral, de dois a sete dias.

Formas de prevenção

Existem algumas formas de prevenir a raiva. Uma delas é a vacina antirrábica. Outras formas são:

– Vacinação dos animais de estimação

– Evitar contato com animais que você não conhece

– Nunca tocar em animais silvestres

– Prevenir que morcegos entrem nas casas

Caso tenha sido atacado por algum animal, o paciente precisa limpar o ferimento com água corrente e sabão e precisa procurar atendimento médico o mais rápido possível. As informações são do portal de notícias G1 e do Ministério da Saúde.

