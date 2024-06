Alguns pontos do bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, voltaram a ficar alagados nesta segunda-feira (3) devido à elevação do nível Guaíba, que amanheceu em 3,86 metros na Usina do Gasômetro, ultrapassando a cota de inundação – de 3,6 metros – em decorrência do vento sul.