Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

É preciso atenção na hora de comprar um celular, trocar de chip, de plano e verificar as configurações no smartphone. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Acessar o 5G puro (standalone – SA) na palma da mão exige atenção e uma série de cuidados para não ter uma experiência frustrada. O primeiro passo é saber se a nova rede já está disponível em sua cidade: hoje, de acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), já são 111 municípios, como capitais e localidades com mais de 500 mil habitantes. Além disso, é preciso atenção na hora de comprar um celular, trocar de chip e planos, além de verificar as configurações no smartphones.

Aparelhos

É preciso ter um smartphone capaz de rodar na frequência de 3,5 GHz, que foi leiloada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) em novembro de 2021. É essa a faixa que permite uma velocidade até cem vezes superior ao atual 4G na palma da mão.

Segundo a Anatel, há 96 smartphones habilitados para operar no 5G real ou standalone (SA), cuja velocidade pode chegar a 1 gigabit por segundo (Gbps). As teles vendem ainda celulares que rodam com o 5G DSS, lançado antes da chegada do 5G SA.

O DSS é uma combinação entre frequências 4G e equipamentos de rede 5G. Essa engenharia permite uma velocidade pouco maior que o 4G, em média de 40 a 60 Mbps. Embora seja chamado 5G, o DSS tem velocidade menor que o 5G SA. Assim, se levar em conta o DSS, são 118 smartphones habilitados, segundo a Anatel.

Troca de chip

É preciso trocar o chip (sim card) nas operadoras Claro, Vivo e TIM para ter uma experiência de 5G puro na maior parte dos casos. Em geral, o preço é superior a R$ 10, variando de cidade e de empresa. O cliente que optar por não trocar de chip, não vai navegar no novo 5G puro. Na Vivo e na Claro, todos os modelos (tanto no sistema operacional Android e iOs) precisam de um novo chip.

A exceção é a TIM, que diz que os modelos com sistema Android não precisam da troca de chip. Porém, se o cliente da TIM ter um iPhone (a partir do 14), precisa efetuar a compra de um novo chip.

Configuração do celular

A Apple liberou o 5G puro para o iPhone 14 a partir da versão 16.4 do sistema operacional iOS. Assim, é preciso habilitar o 5G em “Ajustes” – “Celular” – “Opções de dados Celulares” – “Voz e Dados” – e escolher “5G”. Se o aparelho for apto a rodar em 5G standalone, vai aparecer essa opção.

No caso do sistema operacional Android, como os modelos da Samsung, vá em “configurações”, “Conexões”, “Redes Móveis” e selecione a banda com referência ao 5G.

Planos

Vivo e Claro não criaram ainda planos específicos para o 5G puro. A TIM criou um plano chamado “Turbo 5G”, com mais dados de internet e pacote específico para streaming. Só o cliente que adquire esse pacote consegue acessar em 5G puro. Quem não aderir ao pacote, navega na rede NSA (non standalone, um tipo de rede que tem a mesma velocidade da rede standalone).

A rede NSA utiliza antenas 5G e centrais de dados (core da rede) 4G. Nesse caso, a velocidade é a mesma da rede 5G SA. A diferença é latência (tempo de resposta entre clicar e a página completar o carregamento). No 5G NSA, a latência é de 30 milissegundos. No 5G SA, é de 6 a 10 milissegundos.

