Agro 6° APSUL América começa na terça-feira em Não-Me-Toque

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Programação conta com painéis, exposição de trabalhos acadêmicos e minicursos, entre outras atrações Foto: Foto: Foto Choks/APSUL América Divulgação Programação conta com painéis, exposição de trabalhos acadêmicos e minicursos, entre outras atrações. (Foto: Foto Choks/APSUL América/Divulgação ) Foto: Foto: Foto Choks/APSUL América Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um intervalo de quatro anos por causa da pandemia de coronavírus, o Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas (APSUL América), que é realizado a cada dois anos, volta a acontecer a fim de contribuir para o enriquecimento do conhecimento no agronegócio. A sexta edição do evento inicia na terça-feira (26).

A programação é realizada no Parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, com duração de dois dias. “A Agricultura de Precisão foi um dos principais avanços tecnológicos no agronegócio. Cada vez mais o setor primário se torna mais digital e a precisão cada vez mais milimétrica, fatores fundamentais para avançarmos na sustentabilidade de nossa atividade como um todo. E esse debate vai nortear as atrações do evento”, destaca a presidente do Sindicato Rural de Não-Me-Toque, Teodora Lütkemeyer, que também lidera a comissão organizadora do evento.

Além do Sindicato Rural de Não-Me-Toque, também são realizadores do evento o Sistema Farsul, a Prefeitura de Não-Me-Toque, a Cotrijal e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As atividades iniciam às 8h de terça com o credenciamento de todos os participantes. Na sequência, às 8h20min, Teodora, o professor Telmo Amado, coordenador Técnico do APSUL América, e o professor Lúcio do Amaral, coordenador científico do congresso, concedem uma entrevista coletiva.

Em seguida, tem início o Painel I, às 8h45min, com o tema “Desafios da Agricultura no Brasil, Holanda e Argentina: frente à produção de alimentos para o mundo”.

A abertura oficial está marcada para as 10h30min, ocasião em que várias autoridades serão recepcionadas pela comissão organizadora do APSUL América. O evento segue com painéis na terça-feira à tarde e também durante a quarta-feira. O Congresso ainda oportuniza a exposição de trabalhos acadêmicos e nove minicursos para os participantes. O APSUL tem exposição de máquinas agrícolas, produtos e serviços, somando mais de 20 expositores. No primeiro dia de programação, também acontece um happy hour entre os participantes, a partir das 20h.

Para acessar o evento, assistir aos debates no auditório principal e frequentar a opção de minicurso escolhida, os interessados precisam estar inscritos no site do Congresso. De acordo com a comissão organizadora, restam poucas vagas, mas ainda é possível se inscrever no 6° APSUL América. O formulário de inscrição e a programação completa podem ser acessados em https://www.apsulamerica.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/6-apsul-america-comeca-na-terca-feira-em-nao-me-toque/

6° APSUL América começa na terça-feira em Não-Me-Toque

2023-09-22