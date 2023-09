Política PTB de Capão da Canoa define a diretoria do partido para o próximo biênio

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Carlos Alfrânio Assis prosseguirá na presidência do PTB caponense Foto: Divulgação Carlos Alfrânio Assis prosseguirá na presidência do PTB caponense. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A executiva do PTB de Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, se reuniu nas dependências da Câmara de Vereadores para deliberar sobre os destinos do partido e definir a diretoria para o próximo biênio, na noite de quinta-feira (21).

No encontro, ficou definida a recondução do atual presidente, Carlos Alfrânio de Assis, por mais dois anos e houve apenas uma alteração na função de secretário, onde o atual, Cristian Machado, abdicou do cargo.

A nova diretoria será composta pelo presidente Carlos Alfrânio de Assis, pelo vice-presidente Ivan Florentino, pelo secretário-geral Luciano Flores e pelo secretário de Finanças Everson Michel.

“É momento de fortalecer ainda mais nossa unidade, e a noite de hoje mostra o quanto estamos juntos e comprometidos com a proposta de governo que estamos construindo nos últimos anos. Seguimos a caminhada”, afirmou Alfrânio, que tem a missão de articular, junto com aliados, as eleições municipais de 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ptb-de-capao-da-canoa-define-a-diretoria-do-partido-para-o-proximo-bienio/

PTB de Capão da Canoa define a diretoria do partido para o próximo biênio

2023-09-22