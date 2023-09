Dicas de O Sul Festa Nacional do Moranguinho prossegue até domingo em Bom Princípio; confira as atrações do evento

22 de setembro de 2023

A 20ª Festa Nacional do Moranguinho iniciou no dia 6 deste mês Foto: Ju Klering Fotografia/Divulgação A 20ª Festa Nacional do Moranguinho iniciou no dia 6 deste mês. (Foto: Ju Klering Fotografia/Divulgação) Foto: Ju Klering Fotografia/Divulgação

De colonização alemã, Bom Princípio, no Vale do Caí, tem destaque especial no coração dos gaúchos em razão da produção de morangos e da 20ª Festa Nacional do Moranguinho, que, neste ano, iniciou no dia 6 deste mês e prossegue até este domingo (24), no Parque Municipal.

A cada edição, o evento se renova e tem atraído milhares de pessoas. Confira abaixo 20 motivos para visitar a festa:

1- Biergarten para aqueles amantes do bom chopp e pizza, com palco exclusivo para escutar uma boa música, em um local privilegiado.

2- Programação diversificada culturalmente, para todos os gostos e estilos.

3- Exposição de morangos para conhecer as variedades plantadas no município e as curiosidades da produção da fruta com os produtores locais.

4- Feira multissetorial com os principais produtos dos comerciantes e artesões da cidade e região. Aqui, é possível levar, inclusive, aquele presente para quem não foi à festa.

5- Cerca de 75 pontos de comida e bebida, como restaurantes, tendas e barracas, que oferecem desde pratos e lanches a doces deliciosos com morangos. Do tradicional morango com chantily aos famosos espetinhos de morango com chocolate, a versatilidade da fruta é grande: mousse, tulipas, tortas, frutas com chocolate, bolos, croissant, trufas, sucos, caipiras e até chopp de moranguinho.

6- Palco Cultural para quem adora dançar, apreciar as bandinhas alemãs e aproveitar as centenas de atrações ofertadas. As apresentações culturais variam de músicas gauchescas a alemãs, canto coral, orquestras, teatro, shows infantis, cantores e bandas diversas, que não deixam ninguém ficar parado. Aqui a diversão é certa.

7- Aconchego e organização. Em todos os cantinhos, há flores, plantas, sombra, morangos decorativos, mesinhas com delicadas toalhas xadrez, espaços para sentar e degustar um doce de morango combinados com um bom espumante, vinho ou chopp.

8- Produtos coloniais que valem a visita para comprar algum item junto ao espaço diversificado da agricultura familiar.

9- Shows nacionais com artistas e celebridades que atraem cada vez mais o público, com variações do pop ao sertanejo, do pagode às tradicionais bandas. A integração de estilos em uma única festa celebra o entretenimento e diversão.

10- Entrada gratuita ao parque, oportunizando a todos conhecer de perto a hospitalidade e a diversidade cultural das pessoas de Bom Princípio.

11- O Reino dos Morangos de Bons Princípios é atração para toda a família, com 20 sessões gratuitas, que ocorrem no Centro de Eventos. No local, ainda é possível fazer um tour pela galeria dos ex-presidentes, que foi inaugurada nesta edição da festa.

12- Espaço do Clube de Mães do município, com saborosas e famosas cucas recheadas com morangos e chocolates. A cada fornada, o aroma e sabores irresistíveis invadem o parque. Fica a dica: leve mais de uma unidade de cuca para casa, para não se arrepender depois.

13- Almoço e jantares: o CTG oferece um cardápio delicioso do tradicional churrasco gaúcho. E, de novo, não deixe de aproveitar a maionese prata da casa. Quem prova, não a esquece.

14- Parque de diversões para a garotada desfrutar. E paralelo a ele, uma praça de alimentação com lanches diversos para todos os gostos.

15- Comercialização de roupas, calçados, lembrancinhas e camelódromo, com uma grande variedade de artigos.

16- Registro de fotos e vídeos em momentos marcantes de diversão em família: no cartão postal da cidade (o Morangão) ou com as simpáticas soberanas da festa, que circulam intensamente pelo parque, interagindo com as pessoas ao lado das moranguetes (crianças aspirantes a soberanas).

17- Mascote da festa – o Super M –, um morango gigante que brinca e posa para fotos na maior alegria.

18- Belo passeio de trem pela cidade em horários programados com o Trenzinho Moranguito, uma das novidades desta edição para quem quiser conhecer um pouco mais do município.

19- Interação alemã. Não se assuste em olhar para o lado e ver pessoas falando em alemão. Em Bom Princípio, a colonização é germânica e hospitaleira e muitas pessoas podem saudá-lo, em duas línguas. Seja bem-vindo ou Herzlich Willkommen!

20- Caixas de morangos frescos, diretamente de produtores locais, são comercializadas, em frente à casa das soberanas, para levar para casa antes de ir embora da festa.

Mais informações no site www.festadomoranguinho.com.br ou nas redes sociais: Instagram @festanacionaldomoranguinho e Facebook Festa Nacional do Moranguinho.

