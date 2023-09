Rio Grande do Sul Primavera será chuvosa e com temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

A primavera, conhecida como a estação das flores, prossegue até o dia 22 de dezembro Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi A primavera, conhecida como a estação das flores, prossegue até o dia 22 de dezembro. (Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi) Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

Com início às 3h50min deste sábado (23), a primavera no Rio Grande do Sul será marcada por volumes elevados de chuva e ocorrência de fenômenos meteorológicos severos, com fortes rajadas de vento e granizo, segundo um boletim meteorológico divulgado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

De acordo com o meteorologista Flávio Varone, coordenador do Simagro/RS (Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos), a atuação do El Niño também favorecerá a ocorrência de temperaturas mais elevadas, sobretudo no período final da estação e no começo do verão, além de favorecer o predomínio de condições de chuva em todo o Estado.

“Essa condição de precipitações frequentes e altos volumes acumulados poderão prejudicar o desenvolvimento da safra de inverno e atrasar o plantio de verão em todas as regiões produtoras do Rio Grande do Sul”, avaliou Varone.

A primavera, que antecede o verão, prossegue até a 0h27min do dia

