Brasil 62% dos brasileiros veem a pandemia do coronavírus fora de controle. A intenção de se vacinar aumentou

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A pesquisa foi realizada com 2.030 brasileiros adultos. (Foto: Reprodução)

Pesquisa Datafolha divulgada no sábado (23) informou que, para 62% dos brasileiros, a pandemia do novo coronavírus está fora de controle. Os entrevistados foram questionados se consideravam a pandemia controlada, em parte controlada ou fora de controle. A pesquisa teve o seguinte resultado: 62% acreditam que a pandemia está fora de controle, 33% da pandemia está em parte controlada, 3% da pandemia está totalmente controlada e 2% não sabem.

A pesquisa foi realizada com 2.030 brasileiros adultos, que possuem telefone celular, em todas as regiões e estados do país entre os dias 20 e 21 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Conforme a pesquisa, foi a primeira vez que a pergunta foi feita aos entrevistados. Assim, não foi possível comparar resultados.

Vacina

O Datafolha também verificou aumento de seis pontos percentuais na intenção de se vacinar contra a Covid-19. A pesquisa registrou que 79% dos brasileiros pretende se vacinar. O número era de 73% em dezembro do ano passado. Em agosto, 89% da população desejava receber o imunizante.

Em dezembro, no levantamento anterior do Datafolha, 73% desejavam se vacinar, contra 22% que não pretendiam receber o imunizante, enquanto 5% dos entrevistados disseram que não sabiam se iriam se vacinar.

O Datafolha ainda questionou a respeito do medo das pessoas contraírem o novo coronavírus, que matou mais 215 mil pessoas no Brasil. Os resultados foram: 44% com muito medo, 33% com um pouco de medo, 16% não tem medo e 7% já tiveram coronavírus.

A vacinação com a CoronaVac já teve início, enquanto 2 milhões de doses da vacina de Oxford, importadas da Índia, chegaram ao Brasil e começaram a ser distribuídos para os estados. Até a sexta (22), 11 estados e o Distrito Federal vacinaram 404,2 mil pessoas, segundo levantamento de consórcio de veículos de imprensa.

Amazonas

A Justiça Federal determinou que quem furou fila da vacinação contra a Covid-19 não terá direito à 2ª dose no Amazonas. A vacinação contra Covid ficou suspensa em Manaus, para um replanejamento depois de denúncias de “fura-fila”.

A decisão foi assinada pela juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe, na noite do sábado (23). De acordo com ela, as pessoas que tomaram a 1ª dose de forma indevida podem ser presas em flagrante caso tomem a 2ª dose antes da chegada do grupo em que se enquadram.

A juíza também determinou que a Prefeitura de Manaus informe, todos os dias até as 22h, a relação das pessoas vacinadas contra a Covid na cidade. A lista deve conter o nome, CPF e profissão das pessoas vacinadas até as 19h do dia, além do local onde a aplicação ocorreu. A multa diária em caso de descumprimento será de R$ 100 mil.

“O juízo não aceitará desculpas de qualquer privilegiado e […] desde já fica consignado que quem ‘furou a fila’ não terá o direito de receber a 2ª dose, até que chegue a sua vez, sem prejuízo de indenização à coletividade que foi lesada pelo artifício imoral e antiético”, disse a juíza em trecho da decisão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil