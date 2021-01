Brasil Paciente sedada é estuprada por técnico em hospital no Ceará

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

Em nota, o hospital afirma que o crime foi praticado por um técnico de laboratório contratado para prestar serviço à unidade. (Foto: Reprodução)

Uma paciente internada em hospital municipal de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi vítima de abuso sexual enquanto estava sedada na unidade hospitalar. O crime aconteceu na quarta-feira (13), mas só foi confirmado na sexta-feira (22), em nota divulgada pelo hospital.

De acordo o Hospital Municipal Doutor Abelardo Gadelha da Rocha, o crime foi praticado por um técnico de laboratório contratado pela Cooperativa de Atendimento Hospitalar (COAPH) para prestar serviço à unidade.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia investiga o estupro de vulnerável ocorrido contra a paciente nas dependências da unidade hospitalar. O caso chegou à polícia através de um boletim de ocorrência. A polícia não informou se o autor do crime foi preso ou não.

A unidade hospitalar também afirmou em nota que, quando tomou ciência do caso, denunciou o crime à polícia, ao Ministério Público do Ceará e informou à Secretaria de Saúde, “que comunicou ao Procurador Geral do Município, o qual determinou a instauração de sindicância para apurar eventuais responsabilidades”.

“Com muita honestidade e lisura, a direção informou a família da vítima o ocorrido. Diante de um fato criminoso e inadmissível, a direção do Hospital pediu o imediato afastamento do cooperado. Nos solidarizamos com a família da vítima e disponibilizamos todo atendimento psicológico e social tentando com isso minorar o sofrimento da vítima e sua família.

Acusação

A atriz italiana Asia Argento, filha do cineasta Dario Argento e figura controversa do movimento #MeToo, acusou o diretor americano Rob Cohen, que a dirigiu no primeiro ‘Triplo X’, de abuso sexual em entrevista publicada pelo jornal Corriere della Sera.

Asia foi uma das primeiras mulheres a denunciar abusos sexuais no mundo do cinema, o que contribuiu para o surgimento da campanha #MeToo. Na primeira reportagem da revista New Yorker sobre os assédios de Harvey Weinstein, em novembro de 2017, ela declarou que o produtor americano a tinha estuprado em 1997, quando ela tinha 21 anos.

Na nova entrevista ao jornal italiano, a atriz e diretora de 45 anos disse que Cohen a drogou e estuprou em 2002. “É a primeira vez que falo sobre Cohen. Ele abusou de mim me fazendo beber GHB, tinha uma garrafa”, afirmou, referindo-se a uma droga usada por estupradores. “Naquela época, não sabia muito bem o que era. Acordei de manhã nua em sua cama”, contou.

Segundo a atriz, a agressão ocorreu na época em que ela filmava o longa ‘Triplo X’, que ela estrelou ao lado de Vin Diesel. Cohen também assinou o primeiro ‘Velozes e Furiosos’, em 2001.

Por sua vez, o cineasta negou a acusação. “O senhor Cohen nega categoricamente a acusação completamente falsa de agressão sexual feita contra ele por Asia Argento”, diz um comunicado enviado à imprensa. “Tinham uma excelente relação de trabalho e Cohen a considerava uma amiga, motivo pelo qual essa acusação, que data de 2002, é desconcertante, principalmente se considerado o que foi dito dela nos últimos anos.”

Asia Argento foi acusada em 2018 de agressão sexual pelo ator americano Jimmy Bennett, por fatos ocorridos em um hotel da Califórnia quando ele tinha 17 anos. Inicialmente, a atriz negou a relação sexual, mas depois se retratou, embora tenha desmentido a versão de Bennett. Ela dirigiu o jovem quando ele tinha oito anos, no filme ‘Maldito Coração’ (2004).

