Acontece 63ª edição do Festival Hípico Noturno acontece em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A competição é o maior evento realizado pela Brigada Militar e também a mais antiga do país. Foto: Rodrigo Ziebell Foto: Rodrigo Ziebell

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O 63º Festival Hípico Noturno acontece em Porto Alegre de 24 a 27 de novembro na sede do 4º Regimento de Polícia Montada (Rua Cel. Aparício Borges, 2351). Organizado pela Brigada Militar e realizado de forma ininterrupta desde 1960, é o mais antigo evento hípico do país. A competição reúne atletas militares e civis, praticantes de hipismo de todo o Brasil, além dos países da América Latina.

Criado com o objetivo de congregar a sociedade civil e as forças armadas através do esporte, o Festival Hípico Noturno também celebra o aniversário de 185 anos da Brigada Militar. O evento é aberto ao público e tem entrada franca. Além dos saltos noturnos, que dão origem ao nome do Festival, o público pode acompanhar atividades em diversas categorias que se iniciam pelas manhãs e se estendem ao longo dos quatro dias. O evento conta com área de alimentação de seis ambientes e atrações culturais ao final de cada dia, além de expositores.

Sob o comando do tenente-coronel Ives Cláudio Pacheco, o 4º Regimento de Polícia Montada realizou melhorias para o maior conforto dos competidores, o que inclui um novo sistema de dreno na tradicional Carrière Coronel Átilo Escobar. O sistema melhora a qualidade da grama, não permitindo que a água fique concentrada em caso de chuva, mantendo um piso adequado para a segurança dos animais.

A expectativa é que o festival supere as inscrições dos anos anteriores, ultrapassando o número de 350 conjuntos de cavalos e cavaleiros. “Este é o maior evento organizado pela Brigada Militar aberto à comunidade. No hipismo não há restrição de idade e nem distinção de gênero entre os praticantes, o que o torna muito democrático. Esta é uma ótima oportunidade para as famílias vivenciarem uma competição de hipismo em um evento tão bonito e tradicional quanto esse”, relata o comandante do 4º RPMon, tenente-coronel Ives.

As inscrições dos participantes, programação completa do evento e agenda das provas e shows podem ser conferidas no site www.festivalhipiconoturno.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece