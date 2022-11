Acontece CEO da 2W Energia cumpre agenda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Claudio Ribeiro conversará com consultores da região Sul, parceiros e clientes

O CEO da 2W Energia, Claudio Ribeiro, estará em Porto Alegre nesta quarta (23) e quinta-feira (24) para falar com consultores da região Sul, parceiros e clientes, além de realizar visitas institucionais. A 2W é a maior empresa de geração e comercialização de energia 100% sustentável e renovável do país.

A empresa está no mercado há 15 anos e possui mais de 3 mil clientes. Negociou 4,2 GW nos últimos 5 anos, o que corresponde ao abastecimento de energia para 5,3 milhões de pessoas. A 2W Energia está trabalhando para alcançar consumidores menores de energia elétrica por meio dos mercados livre e de geração distribuída (GD).

Recentemente, a empresa firmou parceria com a Oi para acessar o banco de dados de 2 milhões de clientes e oferecer a possibilidade de migrar para o mercado livre e GD.

No Rio Grande do Sul, a 2W Energia irá fornecer energia renovável, com rastreabilidade da fonte para o certificado de energia (I-REC), para aproximadamente 100 agências do Banrisul. O contrato prevê o fornecimento de mais de 140 GWh até dezembro de 2031 no Ambiente de Contratação Livre.

A empresa também fechou dois contratos e irá fornecer energia para a Prefeitura de São Leopoldo, para as unidades EAB, ETE, ETA, EAT Campina, ETA 1, DNOS 3, do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae). A companhia venceu o Pregão Eletrônico para o abastecimento energético da autarquia municipal, via mercado livre, no período de dezembro de 2022 a 2026.

