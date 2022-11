Acontece Carrinho Agas 2022 presta homenagem a 41 empresas e personalidades de destaque

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Após processo seletivo que contou com a participação das 250 maiores empresas supermercadistas do Estado, a Associação Gaúcha de Supermercados entregará o tradicional prêmio Carrinho Agas 2022 a 41 empresas e personalidades escolhidas como aquelas que mais se destacaram em suas atividades ao longo deste ano. A apuração dos ganhadores levou em conta critérios como share de mercado, capacidade de inovação, cumprimento de prazos de entrega e relacionamento com os varejistas, e avaliou desde pequenas empresas regionais a multinacionais de diferentes segmentos.

A solenidade de entrega dos prêmios aos melhores fornecedores do ano ocorrerá na próxima segunda-feira (28), às 19h, em evento que reunirá cerca de 900 convidados no Grêmio Náutico União (Rua João Obino, 300), em Porto Alegre.

Criado em 1984 e realizado anualmente, o Carrinho Agas chegará à sua 39ª edição neste ano. Entre as empresas que serão distinguidas, a maioria mais uma vez é gaúcha – 67,5% são oriundas do RS, percentual semelhante ao do ano passado. O presidente da Associação, Antônio Cesa Longo, destaca que a busca do setor por parcerias mais sólidas junto aos fornecedores possibilita que pequenas empresas atualmente concorram em pé de igualdade com grandes grupos de fornecedores.

“Em 2022, os supermercados buscaram acima de tudo oportunizar melhores condições de custo-benefício aos clientes, que estiveram com seu poder de compra reduzido. Isto abriu portas para que empresas locais oferecessem novos produtos e um relacionamento mais próximo com o varejista, que precisa de agilidade e autonomia na tomada de decisões”, reflete. Segundo Longo, o mercado concorrido faz com que o supermercadista faça mudanças mais frequentemente nos pontos de venda. “As lojas são cada vez mais organismos vivos, que precisam desta maleabilidade do gestor para criar fatos novos para o consumidor diariamente”, explica o dirigente.

Entre os agraciados de 2022, destacam-se a Nestlé, maior vencedora da história do Carrinho, neste ano escolhida o Melhor fornecedor de Cafés e Matinais, chegando a 37 troféus, e a Marquespan, de Gravataí, única estreante entre os agraciados, que é vencedora na disputada categoria de Melhor fornecedor de Pães e Salgados Congelados. Três empresas estão recebendo o prêmio pela segunda vez em sua história: a Jasmine, Melhor fornecedor de Produtos Naturais; a Docile, que após três anos volta a faturar o prêmio de Melhor fornecedor de Balas e Doces; e a Dipam Gaúcha, Distribuidora do Ano, que após um hiato de 27 anos e volta a receber o Carrinho Agas nesta edição. Além da Nestlé, a lista dos três maiores vencedores de todos os tempos é formada ainda pela Coca-Cola (34 prêmios) e pela gaúcha Girando Sol (29 prêmios) – ambas também vencedoras em 2022.

Produtos em destaque

Um dos prêmios mais cobiçados do evento é o Lançamento do Ano, que destaca o produto apresentado ao mercado em 2022 que mais caiu nas graças de supermercadistas e consumidores. Nesta edição, o troféu vai para o refrigerante Fruki Bergamota, da Bebidas Fruki, que destaca um sabor tipicamente gaúcho. “É o reconhecimento do setor à capacidade de inovação desta empresa, que alia tradição e novidade neste produto”, destaca Longo.

Outra categoria disputada é a de Produto do Ano, que dá ênfase a um item que já está consolidado nas gôndolas e que vem se destacando junto aos consumidores. Em 2022, o Produto do Ano é a mistura para panqueca Oats Up, da gaúcha Naturale, de Lagoa Vermelha. “Notamos uma crescente preocupação dos consumidores com sua saúde, e esta marca gaúcha vem trazendo um mix de produtos que agrega valor ao setor e garante uma alimentação balanceada aos consumidores. É uma linha de itens totalmente em consonância com os anseios dos clientes”, elogia Longo.

Do total de agraciados, 38 são fornecedores do ramo varejista eleitos pelos supermercadistas gaúchos, e três são personalidades de destaque apontadas pela diretoria da Agas para receberem menções de destaque por sua liderança e atuação modelar em diferentes segmentos da sociedade. O primeiro homenageado é o Gerente de Vendas do Ano, que neste ano é Clovis Gusso, da Tramontina, responsável por canalizar as vendas dos mais de 22 mil itens que carregam a marca gaúcha para todo o Estado.

“A Tramontina é uma embaixadora do Rio Grande do Sul no mundo, levando a excelência da indústria gaúcha a todos os continentes. Nos supermercados gaúchos, Clovis Gusso é um dos principais responsáveis por termos a honra destes produtos à disposição dos nossos consumidores, reconhecidamente o público mais exigente do Brasil. Trata-se de um gerente de vendas que tem o poder de relacionamento dos antigos vendedores e uma capacidade de inovação e atualização notáveis”, explica Longo.

O Empresário do Ano é Celso Rigo, natural de São Borja e diretor-presidente da Pirahy Alimentos, conhecida pela marca de Arroz Prato Fino. “Como empresário, une tradição e tecnologia, sendo referência no beneficiamento de arroz. Sua atuação social e filantrópica é muito destacada. Construiu diversas comunidades espíritas e casas de recuperação de dependentes químicos, investiu para a criação do Instituto Materno-Fetal Celso Rigo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a mais completa estrutura da América Latina, e colabora para o desenvolvimento da economia de sua região. É um empresário-modelo”, justifica o presidente da Agas.

Para a tradicional categoria de Personalidade Pública do Ano, a Associação outorgará o Carrinho Agas 2022 ao comunicador Lauro Quadros, que atuou 55 anos na imprensa gaúcha, além de ser cofundador e até hoje presidente do Conselho de Administração do Instituto do Câncer Infantil do RS. “Lauro Quadros é até hoje espelho para as novas gerações de jornalistas, construindo sua carreira com imparcialidade e isenção mesmo nos momentos mais delicados da história do Rio Grande. Sua atuação social marcante à frente do Instituto do Câncer Infantil possibilitou milhares de vidas salvas, além de um sem-número de famílias confortadas em momentos de dificuldade na batalha contra a doença. Seu espírito bondoso alia-se à excelência de sua atuação profissional, tornando-o referência para todos nós”, explica o presidente.

Posse Agas Jovem

A Associação vai aproveitar a presença de fornecedores, supermercadistas, autoridades e imprensa para empossar, durante o Carrinho Agas 2022, a nova diretoria do Agas Jovem, departamento da entidade que congrega novas lideranças de 16 a 39 anos. Criado em 2003, o Agas Jovem congrega mais de 220 membros, e realiza ações periódicas com vistas à capacitação e desenvolvimento destes jovens. “É um formato modelar para todo o Brasil, que já levamos a outras associações estaduais para desenvolver. Além de novos gestores para as empresas do setor, este grupo desperta o espírito associativista, garantindo a continuidade do trabalho desenvolvido pela Agas para as próximas gerações”, elogia Longo.

A nova diretoria do Agas Jovem, que comandará o biênio 2023-24, é capitaneada por duas mulheres: a supermercadista Roberta Barreto, dos Supermercados Codebal, de Eldorado do Sul, será a presidente, enquanto Júlia Zaleski Fleck, do Centro de Compras Zaleski, de Horizontina, será a vice. “São jovens lideranças femininas que representam o papel fundamental da mulher na condução do nosso setor”, afirma Longo.

Setor prepara o fim de ano

Além do Carrinho Agas 2022, o setor supermercadista gaúcho já está preparado para as festas de fim de ano, que tradicionalmente registram o melhor período de vendas para o segmento. Segundo o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, a atmosfera positiva oportunizada pela Copa do Mundo e as recentes deflações em alguns alimentos básicos para a população devem garantir um fim de ano positivo para o setor. Assim, as vendas de Natal e Ano-Novo deverão registrar crescimento nominal na casa dos 9% em relação às festas de 2021, o que, na prática, deverá resultar em um crescimento real de cerca de 4,3%. “O fim das eleições, a Copa do Mundo e a vontade de confraternizar com amigos e família, realizando festas que estiveram represadas em virtude da pandemia nos últimos anos, criam um cenário favorável neste momento ainda lento de retomada”, destaca.

Os itens mais procurados no período deverão ser os espumantes, com mais de 5 milhões de garrafas vendidas pelo setor em dezembro; os panetones, com pelo menos 4 milhões de unidades comercializadas; as aves natalinas, como peru e chester, com 900 mil aves vendidas; e as caixas de bombom, tradicionalmente adquiridas para presentear, com 4 milhões de unidades a serem comercializadas para o período festivo. O setor supermercadista gaúcho também deverá gerar pelo menos quatro mil empregos temporários para o período de Natal, Ano-Novo e veraneio – e cerca de 40% desses contratos temporários deverão ser efetivados.

Confira os campeões do Carrinho Agas 2022:

CATEGORIA GANHADOR 1 Melhor Fornecedor de Queijos Cooperativa Santa Clara 2 Melhor Fornecedor de Frios Fatiados BRF 3 Melhor Fornecedor de Iogurtes Lactalis 4 Melhor Fornecedor de Biscoitos Orquídea 5 Melhor Fornecedor de Massas Isabela 6 Melhor Fornecedor de Mercearia Commodities Blue Ville 7 Melhor Fornecedor de Pães Industrializados Bauducco 8 Melhor Fornecedor Pães Congelados Marquespan 9 Melhor Fornecedor de Produtos Naturais Jasmine 10 Melhor Fornecedor de Produtos Sem Lactose Piracanjuba 11 Melhor Fornecedor de Cafés e Matinais Nestlé 12 Melhor Fornecedor de Balas e Doces Docile 13 Melhor Fornecedor de Chocolates Neugebauer 14 Melhor Fornecedor de Conservas Conservas Oderich 15 Melhor Fornecedor de Barras de Cereais Ritter 16 Melhor Fornecedor de Sucos em Pó Tang 17 Melhor Fornecedor de Sucos Prontos Suvalan 18 Melhor Fornecedor de Refrigerantes Coca-Cola Femsa Brasil 19 Melhor Fornecedor de Leites Cooperativa Languiru 20 Melhor Fornecedor de Água Mineral Água da Pedra 21 Melhor Fornecedor de Cervejas Ambev 22 Melhor Fornecedor de Espumantes Cooperativa Vinícola Garibaldi 23 Melhor Fornecedor de Vinhos Cooperativa Vinícola Aurora 24 Melhor Fornecedor de Energéticos Baly 25 Melhor Fornecedor de Higiene e Beleza Unilever 26 Melhor Fornecedor de Fraldas P&G 27 Melhor Fornecedor de Produtos de Limpeza Girando sol 28 Melhor Fornecedor de Papéis Sepac 29 Melhor Fornecedor de Bazar Tramontina 30 Melhor Fornecedor de FLV Silvestrin 31 Melhor Fornecedor de Rações Pet Supra 32 Melhor Fornecedor de Carnes Best Beef 33 Melhor Fornecedor de Frangos Ave Serra 34 Melhor Fornecedor de Equipamentos Eletrofrio 35 Melhor Fornecedor de Serviços e Tecnologia Open Solution 36 Distribuidor do Ano Dipam Gaúcha 37 Lançamento de Produto do Ano Fruki Bergamota 38 Produto do Ano Mistura para Panqueca Oats Up Naturale 39 Gerente de Vendas do Ano Clovis Gusso – Tramontina 40 Empresário do Ano Celso Rigo 41 Personalidade Pública do Ano Lauro Quadros

Serviço

Carrinho Agas 2022

Data: 28 de novembro (segunda-feira)

Hora: 19h

Local: Grêmio Náutico União (R. João Obino, 300), em Porto Alegre

