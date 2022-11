Acontece Poker – mais do que apenas um jogo

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

No poker, o acaso pode nos ajudar a ganhar um jogo, um torneio e até mais de um, mas, a longo prazo, a sorte tende a ser a mesma para todos Foto: Reprodução No poker, o acaso pode nos ajudar a ganhar um jogo, um torneio e até mais de um, mas, a longo prazo, a sorte tende a ser a mesma para todos. (Foto: Divulgação)

Não há dúvidas de que o acaso é um tempero importante, como em quase todos os esportes, mas não é de forma alguma definidor. No poker, a habilidade prevalece sobre a sorte.

Um dos temas mais discutidos nos últimos tempos está ligado à tipificação do poker como jogo mental ou jogo que depende da sorte. No entanto, neste momento do debate e fazendo um balanço das muitas análises e eventos que ocorreram, podemos dizer sem dúvida que o jogo, mesmo na modalidade de poker online, é um esporte.

Estudos encomendados pela IPF (International Poker Federation) demonstram, com sólidos argumentos científicos, que a habilidade prevalece sobre a sorte. Daí a popularidade de um jogo que permite que jogadores com conhecimento e experiência suficiente consigam singrar e ter lucros num meio onde até há bem pouco tempo se pensava que era totalmente a sorte que estava envolvida.

É verdade que existem diferenças entre jogar fisicamente ou online mas é algo que não afeta a experiência, uma vez que, o jogo é o mesmo e a principal mudança está relacionada com a interação com os outros jogadores. Com isso, operadores de renome e dimensão mundial se focam em criar as melhores medidas de segurança possíveis para os seus jogadores, bem como, as melhores versões possíveis do jogo. Um verdadeiro exemplo dessa qualidade é a 888 que é definitivamente o local perfeito para jogar poker online no Brasil.

Pode-se dizer que, exceto no Xadrez ou no Go, em todos os jogos, em maior ou menor grau, o acaso desempenha seu papel, mesmo naquelas que envolvem habilidade física.

No golfe, por exemplo, uma tacada ruim pode acertar um obstáculo e rebotear para uma posição boa ou ruim, e o número de tacadas adicionais resultantes dessa circunstância pode definir um torneio.

No futebol, a diferença entre uma bola “bater na trave” e entrar no gol é insignificante do ponto de vista métrico, e o resultado não depende da habilidade do chutador.

No tênis, se uma bola bate na rede, cairá de um lado ou de outro, dependendo da sorte, quem não se lembra da primeira cena de “Match Point”, o famoso filme de Woody Allen. E assim, poderíamos listar centenas de exemplos.

Isso, replicado no poker, significa que o acaso pode nos ajudar a ganhar um jogo, um torneio e até mais de um, mas, a longo prazo, a sorte tende a ser a mesma para todos. E essas conceituações devem necessariamente ser medidas nessa perspectiva, a do longo prazo.

Esta questão também foi abordada em muitas ocasiões na justiça. Entre outras informações básicas, é interessante comentar o que foi recentemente resolvido pela Suprema Corte da Suécia.

O caso se originou depois que os organizadores de um torneio de Texas Hold’em foram acusados de violar as leis de jogo. Em primeira instância, os responsáveis foram considerados culpados e presos. O procurador-geral, então, solicitou a atenção do Supremo Tribunal.

Esse debate foi de vital importância, pois, de acordo com as leis do país, deve ter um “grau considerável” de influência do acaso para que o jogo seja ilegal.

A defesa argumentou que a própria história do torneio demonstrava que a técnica e o conhecimento aumentavam as chances de sucesso, mais do que a sorte.

Como testemunha, um jogador profissional deu aulas aos juízes para demonstrar as habilidades exigidas pelo jogo.

Ele também afirmou que o resultado dependia de “coragem, paciência, experiência, conhecimento matemático e estado psicológico”.

Ele argumentou que adquirir essas habilidades leva muito tempo e que “você nunca as aprende completamente”.

Outra testemunha foi um conhecido matemático que, depois de fazer a análise estatística correspondente, afirmou que a sorte tem alguma importância, mas que “após a primeira carta, o que importa são as habilidades.”

Poker é 100% habilidade e 50% sorte. (Phil Hellmuth)

Como em muitos outros países, o Tribunal reconheceu que o Texas Hold’em Poker é baseado principalmente em estratégia e habilidade, com um grau adicional de sorte.

Inúmeros estudos científicos têm sido feitos confirmando essa predominância. E isso é tão verdade que existem inúmeras escolas e academias, e centenas de livros e milhares de artigos foram escritos.

Se o poker não é um jogo de habilidade, por que aprendê-lo? Por que se preocupar em saber jogar melhor? E, o que seria pior, por que estaríamos discutindo esta questão? De fato, sem a necessidade de tantos e tais insights, uma das melhores maneiras de reconhecer o que foi dito é perceber que quem costuma ganhar torneios ou chegar às posições finais, são os que mais praticam e estudam o jogo.

Pode-se pensar em boas sequências, mas quando elas duram ao longo do tempo e a experiência se repete com tantos bons jogadores, concluímos que a técnica supera em muito o acaso.

Vamos imaginar que você tente perder em um jogo de pura sorte como a roleta, será impossível, se o fizer de propósito. Não podemos jogar deliberadamente mal ou bem. O mesmo não acontece no poker, que oferece múltiplas possibilidades de fazer o que for preciso para perder, ou principalmente para ganhar.

Ou, talvez, como diz Mark Pilarski : “Quanto melhor você joga, mais sorte você tem”. No poker, quem tem a melhor mão não vence, mas quem melhor decide como jogar.

Não menos do que Shakespeare disse, há muito tempo, que “o destino é quem embaralha as cartas, mas somos nós que as jogamos.”

Tome medidas para melhorar sua habilidade no poker

Para ter mais chances de vencer no poker, tome decisões matemáticas. É a matemática que garante que você não tenha que arriscar dinheiro ao acaso – algo que torna o poker um dos jogos com mais chances de vencer em um casino.

O fato é que, para se tornar o melhor jogador possível, você deve entender como equilibrar a quantidade de dinheiro que está apostando com a quantidade de risco que está assumindo.

A chave é esta: você só deve jogar em potes onde as chances de ganhar são mais favoráveis do que suas probabilidades do pote. Se você fizer isso consistentemente por um longo período de tempo, quaisquer flutuações na sorte se estabilizarão e você acabará ganhando dinheiro.

A razão pela qual muitas pessoas não ganham dinheiro a longo prazo no poker? Eles simplesmente não entendem como equilibrar as probabilidades do pote com a chance de ganhar uma mão. Faça isso e você não precisará se preocupar com a sorte destruindo seu bankroll por um longo período de tempo novamente.

Pode valer a pena mencionar o blefe neste momento. Quanto mais você blefa, mais você está confiando na sorte. Afinal, quando você blefa, você espera ter a sorte de que outro jogador não tenha cartas melhores do que você, ou não tenha percebido seu blefe.

Claro, você pode melhorar suas habilidades de blefe e se dar uma chance melhor, no entanto, blefar ainda é uma estratégia arriscada.

Então, como você pode melhorar suas habilidades de poker? Bem, a maneira mais simples de fazer isso é praticar. Você tem que se sentar em uma mesa de poker e jogar. Você deve se concentrar em tudo o que faz, procurando por erros e aprendendo com eles.

Para se concentrar, desligue todas as distrações, como a TV e o celular. Além disso, jogue apenas em uma mesa. É sempre tentador jogar em várias mesas, mas fazer isso significa que você não conseguirá se concentrar em mãos específicas, pois sempre poderá mudar para uma nova mão imediatamente.

Conclusão: afinal, o poker é baseado em sorte ou habilidade?

A resposta mais correta, é que é um pouco dos dois. Para ganhar uma mão, um jogador precisará de algum elemento de sorte, mas também precisará saber exatamente o que fazer com as cartas e a situação à sua frente.

Durante um longo período de tempo, todos devem ter a mesma sorte, nivelando completamente o campo de jogo. Então, o que separa os jogadores, fazendo com que alguns ganhem mais com o tempo, e outros sofram derrotas?

A resposta é simples: é a habilidade. Portanto, o poker deve ser classificado como um jogo de habilidade em geral, pois é a habilidade, e não a sorte, que leva os jogadores a ganhar dinheiro ao longo dos meses e anos em que jogam poker.

