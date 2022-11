Acontece Xão Restobar monta estrutura exclusiva para a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Além de decoração com lambes exclusivos e faixas nas cores da seleção brasileira, o food hall contará com telões de alta definição espalhados por todos os ambientes. Foto: Agência OH! My Brandness Foto: Agência OH! My Brandness

Entrando no clima do maior evento futebolístico do mundo, o Xão, localizado no 4º Distrito de Porto Alegre (Av. Pará, 582 – Navegantes), investiu em uma estrutura especial para transmitir os jogos da Copa do Mundo. Além de decoração com lambes exclusivos e faixas nas cores da seleção brasileira, o food hall contará com telões de alta definição espalhados por todos os ambientes, com mesas para diversos tamanhos de torcida.

Com entrada livre para acompanhar as partidas, o local, que funciona de terça a domingo, das 11h às 23h, oferece um menu variado de quatro operações diferentes. Entre as opções estão a parrilla El Payador, a pizzaria Quadrata, a hamburgueria Capitão Prime e o sushi Kaito, além do bar com drinks clássicos e autorais.

Durante todos os jogos do Brasil, a casa vai oferecer dose dupla de chopp e contará com programação musical com DJs após as partidas.

