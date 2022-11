Acontece Junior Achievement reúne empresariado gaúcho e lança movimento RS+Empreendedor

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

O presidente do Conselho da JARS, Rafael Figueira Severo, a diretora da JARS, Aline Néglia, e o presidente da Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter, participaram do evento. Foto: Michael Paz Frantzeski Foto: Michael Paz Frantzeski

A Junior Achievement Rio Grande do Sul lançou o movimento RS+Empreendedor. Em evento realizado no Instituto Ling na última semana, a ONG especializada em educação financeira e empreendedorismo reuniu o empresariado gaúcho para discutir e incentivar a promoção do empreendedorismo jovem no estado.

A meta da instituição para 2023 é atingir 80 mil jovens gaúchos oriundos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, o que representa 10% dos alunos matriculados nesses respectivos anos no Rio Grande do Sul. Vale destacar que neste ano mais de 40 mil foram atendidos no estado pela JA – 89% sendo jovens em situação de vulnerabilidade social.

Durante o evento, o presidente do Conselho da JA no Rio Grande do Sul, Rafael Figueira Severo, revelou um dos maiores anseios da entidade. “O nosso sonho é transformar o Rio Grande do Sul em um estado mais empreendedor. A gente acredita que isso é possível, porque somos frutos da Junior Achievement.”

A organização tem em seu portfólio 27 programas com diferentes cargas horárias, que vão de duas a 300 horas. Durante os 27 anos de atuação no Brasil, a JA atingiu mais de cinco milhões de jovens. No Rio Grande do Sul, durante o mesmo período, mais de um milhão de jovens foram impactados. Um dos propósitos da ONG é preparar os jovens para a nova economia, ao mesmo tempo em que ajuda a desenvolver habilidades socioemocionais através de metodologias.

“O mundo está cheio de linhas, linhas que nos ajudam e linhas que as pessoas não conseguem ver ou muitas vezes não querem ver. Nós temos um cenário no Brasil em que a taxa de desemprego deve atingir 11,2% da população ao final de 2022 e estamos no 87º lugar no ranking mundial do IDH, ao mesmo tempo em que 81% dos empresários sentem falta de mão de obra qualificada, versus 75% da média global. Então existe uma contradição muito significativa, e já que nós da JA enxergamos essas linhas, atuamos para apagá-las”, explicou a diretora da Junior Achievement no RS, Aline Néglia.

O evento ainda contou com o relato de Davi Silva, jovem de 22 anos da Vila Vintém, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Davi se tornou empresário e criou o projeto SOS Vila Vintém, que ajuda os moradores que se encontram em extrema vulnerabilidade social e fomenta o empreendedorismo na comunidade. “Eu acredito no poder da educação empreendedora. Se a Junior me deu asas para voar, eu posso ir muito além. A favela é um local de resiliência e de potência”, defendeu.

Os ex-achievers do Rio Grande do Sul, como Pedro Englert e Henrique Viana, também participaram do lançamento do movimento. Pedro Englert atualmente é sócio de empresas como StartSe, Warren, FitBank, Monkey Inc e Vortex. Já Henrique Viana é fundador e CEO da Brasil Paralelo. Ambos destacaram durante o evento a importância da Junior Achievement para se tornarem os empresários que são hoje.

Estiveram presentes ainda o presidente da Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter, o presidente do South Summit Brasil, José Renato Hopf, o CEO da CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, o fundador da Habitasul, Péricles Druck, os irmãos Wilson e William Ling, donos do grupo Évora, e também Marcelo Schiavon, da Unifertil, e Bruno Zaffari, da Belmondo Empreendimentos. O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, também marcou presença no lançamento.

