Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Clientes do Rissul poderão doar o troco de suas compras para o Instituto da Criança com Diabetes, entidade que atende mais de 4,5 mil crianças e jovens no Estado. Foto: Divulgação/Unidasul Clientes do Rissul poderão doar o troco de suas compras para o Instituto da Criança com Diabetes, entidade que atende mais de 4,5 mil crianças e jovens no Estado. (Foto: Divulgação/Unidasul) Foto: Divulgação/Unidasul

A UnidaSul soma esforços ao Instituto da Criança com Diabetes (ICD) para ajudar uma grande causa. Através do Troco Solidário, projeto que faz parte do programa Troca de Carinho, as lojas do Rissul, irão coletar as doações feitas pelos clientes na hora da compra e repassá-las para o Instituto, beneficiando mais de 4,5 mil crianças e jovens de todo o Estado.

Clientes que pagam suas compras em dinheiro e tiverem troco inferior a R$ 1 terão a oportunidade de doar, no caixa, para o Troco Solidário. O valor doado sai discriminado no cupom fiscal e o total arrecadado será repassado mensalmente ao Instituto. Inicialmente, apenas as lojas de Porto Alegre farão parte da iniciativa.

A primeira entrega foi na quinta-feira (17). O cheque, no valor de R$ 4.414,50, foi entregue pelo diretor-presidente da UnidaSul, Augusto De Cesaro. Arthur Henrique de Souza, de 8 anos, e Pyetro Kayne Farias Jeres Machado, de 5 anos, receberam simbolicamente a doação em nome dos atendidos pelo Instituto. Ao conhecer as instalações, De Cesaro destacou o caráter inovador do Instituto e a capilaridade de atendimento – cerca de 75% do atendimento é feito para pacientes da Região Metropolitana de Porto Alegre e interior do Estado. “Ficamos tranquilos em apoiar a instituição, por seu trabalho fundamental para a sociedade, não apenas de Porto Alegre, mas de todo o Estado. Esse será o início de uma grande parceria”, afirmou.

“Temos certeza que este gesto do Rissul e de cada um dos seus colaboradores vai salvar milhares de vidas. Nós sabemos que, muitas vezes, alguns centavos fazem a diferença no orçamento da família, mas podem ter certeza de que esse dinheiro vem para transformar o futuro de milhares de crianças e adolescentes”, garante o diretor-presidente do ICD, Balduino Tschiedel.

O Troco Solidário é um dos pilares do Troca de Carinho, programa social da UnidaSul. Estiveram presentes na entrega do primeiro cheque ao ICD o diretor-presidente do holding, Augusto De Cesaro; o diretor da unidade de serviços compartilhados, Adilson Neuhaus; a gestora do Troca de Carinho, Rosângela Mariano, além do gerente de marketing da holding, Rafael Lubini e os gerentes de loja Cristiano Werle Flores e Vagner Pereira da Silva. Eles foram recebidos pelo diretor-presidente do ICD, Dr. Balduino Tschiedel, e pela gerente executiva Ana Bertuol.

Diabetes

O Diabetes Tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune caracterizada pela destruição das células beta produtoras de insulina. Isso acontece por engano, porque o organismo as identifica como corpos estranhos.

O DM1 não tem cura até o momento e surge quando o organismo deixa de produzir insulina. Quando isso acontece, é preciso aplicar injeções diárias de insulina para viver e se manter saudável. Sem isso, a glicose não consegue chegar até as células e não se transforma em energia. As altas taxas de glicose acumulada no sangue, com o passar do tempo, podem afetar os olhos, rins, nervos, pés e coração.

Sobre o ICD

O Instituto da Criança com Diabetes (ICD) é um projeto que nasceu de um sonho, idealizado por um grupo de pessoas que tinham o objetivo de assistir gratuitamente crianças, adolescentes e adultos jovens com diabetes, e com isto mudar o quadro do Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) no Rio Grande do Sul, onde estima-se ter 9 mil crianças e adolescentes com DM1.

Em 24 anos, desde o lançamento do projeto e dos 18 anos de efetivo funcionamento, atende hoje mais de 50% da demanda do estado. O trabalho do ICD se tornou referência nacional e internacional e já realizou mais de 400 mil atendimentos, além de reduzir em 94% o índice de hospitalização de quem recebe acompanhamento na instituição.

