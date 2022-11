Acontece Empresário gaúcho Jorge Gerdau Johannpeter palestra na Simers Summit

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Ele enfatizou que o sucesso está no planejamento e na busca de condições para superar as adversidades. Foto: Divulgação Ele enfatizou que o sucesso está no planejamento e na busca de condições para superar as adversidades. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O empresário Jorge Gerdau abriu o Simers Summit, na noite desta quinta-feira (17). Evento inédito, realizado pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, é voltado para médicos empreendedores, gestores e profissionais da área, além de interessados pelo tema.

Gerdau falou das suas experiências, projetos em andamento e destacou que qualquer tipo de atividade “seja médica ou não”, depende de uma macroestrutura e do domínio dos processos. Ele também enfatizou que o sucesso está no planejamento e na busca de condições para superar as adversidades. “Se eu não tenho condições econômicas, eu não consigo melhorar a social. Vejo que a solução do País passa pela participação da sociedade civil”, enfatizou.

Também palestraram e apresentaram suas atividades empreendedoras, os médicos Cristiano Engler, David Sena (Gestão DS), Rodrigo Wobeto e Charles Berres (Blanc Hospital).

