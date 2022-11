Acontece Rede Pampa é uma das finalistas da 28ª edição do Prêmio Líderes & Vencedores

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Dos 18 finalistas, entre eles a Rede Pampa, seis receberão o Troféu Magis, dia 29, em cerimônia no Teatro São Pedro Foto: (Rosi Boni/Federasul) Foto: (Rosi Boni/Federasul)

A Federasul e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul apresentaram, em coletiva na tarde desta quarta-feira (16), os 18 finalistas da 28ª edição do Prêmio Líderes & Vencedores. A Rede Pampa está entre os indicados, concorrendo na categoria “Sucesso Empresarial – Média e Grande Empresa”. Os seis agraciados receberão o Troféu Magis, no dia 29, em cerimônia no Teatro São Pedro.

A Comissão Indicadora, formada por diversos jornalistas do Estado e filiadas, sugeriu 220 cases que foram julgados por seis comissões, compostas por personalidades e pessoa de referência nas respectivas áreas. Foram selecionados três indicações por categoria.

O vice-presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, destacou a relevância da premiação, enfatizando a isenção do prêmio – já que os vencedores serão conhecidos na hora da premiação – e a vitoriosa parceria público-privada entre a Assembleia Legislativa e a Federasul. “São 28 anos de uma parceria que deu muito certo”, reforçou.

O superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa, Tiago Machado, ressaltou a importância de incentivar os bons exemplos de empreendedorismo, educação, cultura e político. “Exemplos que distinguem as ações que verdadeiramente servem de modelo, em cada uma das categorias”, afirmou.

Confira os finalistas da 28ª edição do Prêmio Líderes & Vencedores:

Mérito Político

Ernani Polo – Ijuí

Idenir Cecchin – Porto Alegre

Zila Breitenbach – Três de Maio

Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa

André Vanoni Godoy – Caxias do Sul

Instituto Hélice –Bento Gonçalves

Quinta da Estância – Viamão

Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa

Cotrijal – Não-Me-Toque

Grupo Pampa – Porto Alegre

Luiz Carlos Pinto da Silva Filho – Porto Alegre

Destaque Comunitário

Aldeia da Fraternidade – Porto Alegre

Antônio N. Kalil – Porto Alegre

Coordenação de Voluntários da Casa Menino Jesus de Praga – Porto Alegre

Expressão Cultural

Bienal do Mercosul – Porto Alegre

Gilberto Schwartsmann – Porto Alegre

Orquestra Villa-Lobos – Porto Alegre

Referência Educacional

Escola Municipal de Educação Básica Prof. Adolfina J.M. Diefenthäler – Novo Hamburgo

Jorge Luis Nicolas Audy – Porto Alegre

Projeto Orquestra Jovem Recanto Maestro – São João do Polêsine

