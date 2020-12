As mulheres são as que mais defendem essa medida. (Foto: Agência Brasil)

As mulheres são as que mais defendem essa medida

Pesquisa do instituto Datafolha, divulgada no final da noite de quinta-feira (17), aponta que 66% dos brasileiros aprovam o fechamento de escolas para conter a propagação do coronavírus, enquanto 32% são contra, 1% são indiferentes e 1% não sabem.