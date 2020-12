Mundo Japão recebe pedido de aprovação da vacina da Pfizer contra o coronavírus

A empresa farmacêutica Pfizer afirmou nesta sexta-feira (18) que protocolou um pedido de aprovação para a sua vacina contra a Covid-19 no Japão. O imunizante é o mesmo que foi desenvolvido em parceria com a BioNTech e que está sendo aplicado nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Arábia Saudita.

O governo japonês tem um acordo com a Pfizer para a compra de 120 milhões de doses da vacina. A farmacêutica afirmou que protocolou o pedido no Ministério da Saúde e que enviou as informações dos ensaios clínicos.

A decisão final sobre a aprovação será tomada depois da análise dos dados de testes feitos no próprio Japão e que devem terminar em fevereiro, disse o ministro da Saúde, Norihisa Tamura.

O Japão afirmou que o plano é vacinar todos os seus residentes até a metade de 2021, mas Tamura disse que a decisão de tomar ou não a dose é de cada indivíduo.

