Rio Grande do Sul Centro Estadual de Treinamento Esportivo recebe doações e reforça pedido de água e itens para o frio no RS

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Doações recebidas pelo Cete atendem 300 abrigados no ginásio e em outros locais do Estado Foto: Ascom SEL Foto: Ascom SEL

O Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo), administrado pela Secretaria do Esporte e Lazer, segue abrigando cerca de 300 desalojados, entre adultos e crianças, em uma ação coordenada do governo do Estado com a Prefeitura de Porto Alegre.

O Cete também é ponto de recebimento de doações tanto para as pessoas ali abrigadas quanto para outros locais do Estado. Apesar do alagamento de parte do bairro Menino Deus, o acesso ao local segue funcionando normalmente, das 9h às 18h. As doações podem ser entregues inclusive de carro, sem a necessidade de descer do veículo.

Os itens prioritários para doação neste momento são:

Água

Produtos de higiene

Alimentos

Fraldas RN

Roupas de frio e cobertores (higienizados)

As pessoas abrigadas no Cete estão recebendo alimentos, água, itens de higiene e espaço para repouso e pernoite, em uma estrutura montada no ginásio poliesportivo. Muitos voluntários organizam também a recreação das crianças, com brincadeiras durante todo o dia. Foi criada, ainda, uma área para os animais de estimação dos acolhidos, bem como para doação de rações.

Serviço

Centro Estadual de Treinamento Esportivo

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 700, Porto Alegre

Horário de funcionamento: Todos os dias das 9h às 18h

2024-05-09