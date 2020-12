Rio Grande do Sul Processo sobre o incêndio na Boate Kiss é distribuído para Vara do Júri de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Tragédia causou 242 mortes em Santa Maria em janeiro de 2013 Foto: MP/Divulgação Tragédia causou 242 mortes em Santa Maria em janeiro de 2013. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

O processo que apura a responsabilidade pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em janeiro de 2013, foi distribuído por sorteio para o 2º Juizado da 1ª Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre, após decisão que determinou o desaforamento (transferência de uma comarca para outra) do julgamento de Santa Maria para a Capital gaúcha.

O juizado tem como titular a magistrada Taís Culau de Barros. Os 86 volumes do processo, que ganha novo número – 001/2.20.0047171-0 –, já estão no cartório da vara, no Prédio I do Foro.

Inicialmente, o desaforamento foi concedido a três dos quatro réus: Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann e Marcelo de Jesus dos Santos. Luciano Bonilha Leão foi o único que não manifestou interesse na troca, mas, através de pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do RS determinou que ele se juntasse aos demais.

No processo criminal, os empresários e sócios da Boate Kiss, Elissandro e Mauro, e os músicos da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo e Luciano, respondem por homicídio simples (242 vezes consumado, pelo número de mortos, e 636 vezes tentado, pelo número de feridos).

