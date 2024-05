Geral 67 linhas de ônibus em Porto Alegre não estão operando por causa dos alagamentos

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O transporte coletivo de Porto Alegre prosseguirá operando com tabela especial em dias úteis até esta quarta-feira (22). (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O transporte coletivo de Porto Alegre prosseguirá operando com tabela especial em dias úteis até esta quarta-feira (22). Devido aos bloqueios por acúmulo de água, sobretudo nas regiões mais afetadas como Centro Histórico, 4º Distrito e Cidade Baixa, 67 linhas não estão operando na capital gaúcha.

No sábado (18) e nesse domingo (19), o atendimento manteve a oferta normal de final de semana. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizam uma análise diária em conjunto com os operadores, reforçando as linhas que apresentam maior demanda para adequar a necessidade do usuário. Devido aos bloqueios por acúmulo de água, sobretudo nas regiões mais afetadas como Centro, 4º Distrito e Cidade Baixa, 67 linhas não estão operando.

“Com as adequações chegamos nessa semana a 75% da oferta de um dia útil, atendendo 45% da demanda que costumamos receber. Adequações são feitas, entretanto temos cerca de 50 bloqueios totais por acúmulo de água na cidade e muitas linhas com desvios, o que pode gerar alguns atrasados devido às restrições de deslocamento existentes no momento na cidade”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

A Secretaria de Mobilidade Urbana reforça que o Cittamobi é o canal mais atualizado para localizar itinerários, tabela horária e horários de chegada dos ônibus. Os usuários do transporte poderão ainda esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das linhas e os itinerários pelo app 156+POA, telefone 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo perfil da EPTC na rede X (o antigo Twitter) e no Threads.

Cittamobi

Já foram enviados mais de 400 alertas para os usuários do aplicativo Cittamobi sobre as linhas com desvio. As mensagens impactaram mais de 2,1 mil pessoas. Também é possível acessar o aplicativo pela função GPS do app Cartão Tri. No aplicativo também estão disponíveis as melhores rotas. Na parte superior da tela do mapa você encontra o campo “Vai pra onde?”. Basta colocar o endereço de destino. As rotas podem ser personalizadas com a aplicação de filtros de acordo com a sua preferência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/67-linhas-de-onibus-em-porto-alegre-nao-estao-operando-por-causa-dos-alagamentos/

67 linhas de ônibus em Porto Alegre não estão operando por causa dos alagamentos

2024-05-19