Geral Rios transbordam e enchentes atingem também Santa Catarina

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Enchente no município de Rio do Sul atingiu o ápice nesse domingo, por volta das 7h40, com 8,97 metros. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também passou a enfrentar enchentes como consequência de chuva excessiva neste mês de maio em áreas mais ao Sul do Brasil com a instabilidade que não abandona a região devido ao bloqueio atmosférico com a massa de ar seco e quente que persiste há semanas no Centro do Brasil, segundo a MetSul.

A situação é mais grave no momento no Nordeste do estado de Santa Catarina, onde vários rios subiram acentuadamente e alguns transbordaram, causando inundações e alagamentos. O risco geológico também é alto com possibilidade de deslizamentos de terra.

O governador de SC, Jorginho Mello, acompanhou na sede da Defesa Civil a atualização do último Relatório elaborado e emitido pela Diretoria de Gestão de Desastres da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, divulgado no fim da tarde desse domingo (19), e que mostra que 24 municípios registraram ocorrências relacionadas às chuvas e oito municípios decretaram Situação de Emergência. São eles: Passo de Torres, Sombrio, São João do Sul, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracajá, Araranguá e Rio do Sul.

Na madrugada desse domingo (19), o nível do rio Itajaí-Açu ainda subia em Rio do Sul e se aproximava da marca de 9 metros, atingindo cotas de emergência. Várias ruas do município foram tomadas pelas águas na primeira enchente de 2024. O município não divulgou o número de pessoas desabrigadas e desalojadas, mas há seis abrigos acolhendo pessoas fora de casa. Os bairros mais atingidos até o momento são Santa Rita, Canoas, Bela Aliança e Taboão.

Em reunião do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), da Defesa Civil de Rio do Sul, o prefeito José Thomé anunciou que o município deverá decretar situação de emergência por conta da enchente que atinge a cidade desde o sábado (18), tendo atingido o ápice nesse domingo, por volta das 7h40, com 8,97 metros. O volume de chuva acumulado desde sexta-feira foi de 175,6 milímetros.

Também a cidade de Brusque sofre com a enchente após o Rio Itajaí-Mirim ter saído da calha. O rio estava perto de 7 metros na cidade na madrugada desse domingo com tendência de elevação. As chuvas também castigaram Presidente Getúlio, que segue em alerta para inundação gradual. Lontras e Ituporanga estavam com o rio em cota de emergência e subindo. A chuva desde o final da semana passada ficou entre 100 mm e 150 mm em diversas cidades do Leste catarinense, incluindo a cidade de Florianópolis, que registrou quedas de árvores e alagamentos.

O tempo seguia instável com chuva e garoa nesse domingo nas áreas sob enchentes em Santa Catarina por efeito de uma área de baixa pressão, indica a previsão da MetSul. Haverá uma melhora do tempo nesta segunda-feira (20) e o sol deve aparecer até quinta-feira, inclusive com calor e abafamento no meio da semana, logo os picos de cheia ocorrem no curtíssimo prazo e a tendência é de recuo das águas durante a semana. Na sexta-feira, uma frente fria traz chuva para o Nordeste catarinense e esfria muito no próximo fim de semana. As informações são da MetSul, do governo catarinense e da prefeitura de Rio do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/rios-transbordam-e-enchentes-atingem-tambem-santa-catarina/

Rios transbordam e enchentes atingem também Santa Catarina

2024-05-19