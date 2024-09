Política 7 de Setembro: plateia grita em apoio ao ministro Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na Esplanada dos Ministérios, onde ocorre o desfile, há áreas isoladas, pontos de revistas e atiradores de elite de prontidão. Foto: Reprodução Na Esplanada dos Ministérios, onde ocorre o desfile, há áreas isoladas, pontos de revistas e atiradores de elite de prontidão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que estava na tribuna de autoridades do desfile do 7 de Setembro em Brasília, recebeu gritos amigáveis de um grupo de espectadores e acenou de volta, ainda antes do início do evento. As pessoas que têm acesso às arquibancadas próximas à tribuna são principalmente funcionários do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e convidados.

Na Esplanada dos Ministérios, onde ocorre o desfile, há áreas isoladas, pontos de revistas e atiradores de elite de prontidão para atuar caso a integridade das autoridades e do público seja ameaçada. São mais de cinco mil agentes trabalhando na segurança, sendo 2.500 membros da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), 2.000 militares das Forças Armadas e 600 do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Protesto

Ainda neste sábado, Moraes será alvo de manifestações muito menos amistosas, mas em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) participará de um ato público na cidade, e o ministro do Supremo tem sido apresentado como provável alvo dos discursos. O bolsonarismo se habituou a promover mobilizações no feriado da Independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/7-de-setembro-plateia-grita-em-apoio-ao-ministro-alexandre-de-moraes/

7 de Setembro: plateia grita em apoio ao ministro Alexandre de Moraes

2024-09-07