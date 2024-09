Política Lula participa do desfile de 7 de Setembro em Brasília com homenagem ao RS, Zé Gotinha, G20 e atletas olímpicos

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lula durante desfile do 7 de Setembro em 2024. Foto: Ricardo Stuckert /PR Lula durante desfile do 7 de Setembro em 2024. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert /PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, na manhã desse sábado (7), do desfile cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Lula chegou ao desfile em carro aberto, em pé, acenou para a população nas arquibancadas e foi aplaudido. Ele seguiu para a tribuna de honra, onde acompanhou as festividades.

A primeira-dama, Janja da Silva, está em agenda fora do país e não esteve nas comemorações. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) também não foi, por conta de viagem a Alagoas.

Além do presidente, também acompanharam o evento do palanque ministros, chefes de Poderes e representantes das Forças Armadas. Entre eles:

– o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin;

– outros ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Edson Fachin;

– ministros de Estado como José Mucio (Defesa), Rui Costa (Casa Civil), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e Esther Dweck (Gestão e Inovação).

A ministra Esther assumiu também, de forma interina, a pasta dos Direitos Humanos e Cidadania, após a demissão de Silvio Almeida, nessa sexta-feira (6) acusado de assédio sexual.

Logo no início do desfile, o medalhista de prata na marcha atlética na Olimpíada de Paris, Caio Bomfim, passou pela Esplanada dos Ministérios conduzindo uma tocha que representa o Fogo Olímpico. Neste ano, o evento que celebrou do Dia da Independência foi organizado em três eixos temáticos: a presidência rotativa do Brasil do G20 e a Cúpula de chefes de Estado que será realizada em novembro, na cidade do Rio de Janeiro; e como segundo tema, o apoio e esforços para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

O último eixo tratou do aumento da proteção da população, em especial, das crianças, por meio das campanhas de vacinação e a ampliação dos serviços de atendimento primário em saúde, com a retomada do programa Mais Médicos do governo federal.

Participam do desfile 30 atletas olímpicos que competiram nos jogos de Paris, entre julho e agosto, além da mascote da vacinação brasileira, o Zé Gotinha.

Apoio ao RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também participou do evento. Neste ano, o desfile foi montado com base em três eixos, e o primeiro deles é a união do país em torno das iniciativas para a reconstrução do Rio Grande do Sul, após as enchentes que atingiram o Estado.

Em seguida, o desfile contou com a presença de representantes das instituições públicas, civis e militares que auxiliaram na reconstrução do Rio Grande do Sul, após as enchentes que atingiram o Estado.

Participaram integrantes das Forças Armadas; das polícias Rodoviária Federal, Judiciária, Penal, Militar e Civil; da Força Nacional de Segurança Pública; do Corpo de Bombeiros Militar e integrantes da Defesa Civil Nacional e dos estados; da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS); da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e dos Correios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-participa-do-desfile-de-7-de-setembro-em-brasilia-acompanhe-ao-vivo/

Lula participa do desfile de 7 de Setembro em Brasília com homenagem ao RS, Zé Gotinha, G20 e atletas olímpicos

2024-09-07