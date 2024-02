Geral 70% dos brasileiros pretendem aproveitar o carnaval, aponta pesquisa Quaest

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

A maioria ainda escolhe aproveitar o Carnaval perto de casa: 53% afirmam que vão pular Carnaval na sua própria cidade. (Foto: Reprodução)

Os brasileiros estão mais animados para curtir a folia do Carnaval de 2024. Segundo pesquisa Quaest, o número de pessoas que pretende aproveitar a festa de alguma forma subiu de 63% para 70%, em comparação a 2023.

Há um ano, 11% diziam que iam viajar para aproveitar o Carnaval em outra cidade. Este ano, o percentual passou para 17%.

Já 29% das pessoas ouvidas não pretendem aproveitar as festividades, sendo 20% porque não gostam, e 9% porque vão trabalhar.

A pesquisa ouviu, entre os dias 1 e 4 de fevereiro, via painel digital, 1.230 pessoas de diferentes classes sociais, com idades entre 18 e 90 anos, em 683 municípios.

A margem de erro da pesquisa é de 3%.

Outra pesquisa

Em outra frente, uma pesquisa do Instituto Locomotiva e do Question Pro mostra que 67,9 milhões de pessoas pretendem aproveitar a festa em 2024, o que representa 44% da população. Em 2023, este número era de apenas 37%.

A pesquisa também apontou que sete a cada dez brasileiros planejam gastos extras durante o feriado de Carnaval. Entre os gastos previstos estão:

– alimentação (83%);

– bebidas não alcoólicas (62%);

– transporte dentro da cidade (53%);

– bebidas alcoólicas (51%);

– ingressos para passeios (44%);

– fantasias ou adereços para a festa (34%);

– ingressos para festas e abadá (32%).

Grande parte daqueles que pretendem pular o Carnaval deste ano, prefere espaços públicos (80%). Sendo que:

– 64% vão para bloco de rua gratuito;

– 33% para show gratuito;

– 31% vão curtir trio elétrico de rua.

Apenas 27% devem ir a um bloco de rua pago e 14% planejam ir a um desfile de escola de samba. Outros 22% vão a uma festa de Carnaval na casa de amigos/parentes.

A pesquisa também mostrou que sete a cada dez mulheres têm medo de sofrer assédio e oito em cada dez concordam que a prática ainda existe no Carnaval e é responsabilidade de todos combater.

A turma que vai aproveitar o feriado pra descansar é grande, cerca de 46%. Sendo que, ao menos, 49%, pretendem ficar em casa. Apenas 17% vai aproveitar o feriado para trabalhar.

As viagens para o litoral estão no topo do ranking de destinos dos brasileiros, com 73%. Cinco a cada dez entrevistados, cerca de 75,6 milhões de pessoas, pretendem pegar a estrada. O carro próprio será o principal meio de deslocamento.

A pesquisa quantitativa tem abrangência nacional e entrevistou 1.507 homens e mulheres com 18 anos ou mais, entre 18 a 22 de janeiro de 2024. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Tempo.

2024-02-11