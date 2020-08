A pesquisa também perguntou ao entrevistados se as escolas devem ou não reabrir nos próximos dois meses. 79% afirmaram que deveriam continuar fechadas; 19% acham que deveriam ser reabertas e 1% não sabem.

Responderam que as escolas devem continuar fechadas: 82% das mulheres; 80% dos entrevistados que ganham até cinco salários mínimos; 85% das donas de casa; 85% dos que estão totalmente isolados; 81% dos que pretendem se vacinar; 82% dos que não usam máscara; e 89% dos que reprovam o governo de Jair Bolsonaro.

Responderam que as escolas devem reabrir: 22% dos homens; 23% dos entrevistados que ganham mais de dez salários mínimos; 32% dos assalariados sem registro; 38% dos que não estão em isolamento e vivem normalmente; 30% dos que não pretendem se vacinar; 37% dos que usam máscara só de vez em quando; e 29% dos que aprovam o governo de Bolsonaro.

A pesquisa Datafolha foi realizada em 11 e 12 de agosto, com 2.065 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.