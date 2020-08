Para auxiliar os clientes pessoa física que possuem impostos a vencer ou já vencidos, o Banrisul está disponibilizando uma nova linha de crédito destinada ao pagamento de IPTU, ITR, ITBI e ITCMD: o CPB Tributos.

Entre as vantagens do produto, estão a possibilidade de diluir o valor do tributo em parcelas mensais, bem como a de obter os descontos oriundos do pagamento à vista, quando aplicável.

Para impostos de cobrança anual, como IPTU e ITR, o prazo para pagamento será de até 12 meses. Já para tributos como o ITBI e o ITCMD, o prazo será de até 24 e até 48 meses, respectivamente.

O CPB Tributos pode ser contratado nos canais digitais (Home Banking e aplicativo Banrisul Digital) em até 12 meses e na rede de agências, sujeito a análise de crédito.