A prefeitura de Porto Alegre assinou, nesta terça-feira (18), um convênio com o MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) que prevê a aquisição de veículos e equipamentos para ampliar o atendimento do Procon Municipal.

O termo faz parte do projeto Procon Municipal Mais Perto de Você, contemplado pelo Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, do MP-RS. O acordo inclui a compra de dois veículos, dois notebooks e um gerador de energia para a unidade móvel do órgão.

Com isso, o objetivo é levar atendimento para as regiões mais afastadas do Centro da Capital, com ações de fiscalização, educação do consumidor, entre outras atividades. A expectativa é realizar entre 400 e 500 atendimentos descentralizados por mês – além da demanda recebida pelo canal de denúncias e atendimentos presenciais (temporariamente suspensos).

Os próximos passos são a elaboração e abertura do edital de licitação para aquisição dos itens, o que deve ocorrer nas próximas semanas.

O Procon Porto Alegre dedica-se à defesa dos consumidores que moram na Capital. Devido à pandemia de coronavírus, denúncias e reclamações estão sendo recebidas exclusivamente por este link.