A Polícia Civil prendeu, na noite de segunda-feira (17), um jovem que matou o próprio filho, de 1 ano e 8 meses, a pauladas em Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

O homem, de 19 anos, confessou o crime, que revoltou a população da cidade. Ele alegou que matou a criança porque ela não parava de chorar.

Na noite de domingo (16), o menino foi levado por seus tios paternos à Santa Casa do município com múltiplas lesões, vindo a falecer na manhã de segunda com traumatismo craniano e hemorragia.

A polícia também investiga se a criança costumava ser torturada pelo pai. O bebê morava com o homem porque a mãe vivia em situação vulnerável pelas ruas do município, conforme as investigações.