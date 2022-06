Mundo 8 motivos para fazer as malas e se mudar para Portugal

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











No top 20 dos países com maior qualidade de vida, Portugal é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros que decidem morar no exterior. Foto: Liam McKay/Unsplash Foto: Liam McKay/Unsplash

Portugal pode até ser um país pequeno em extensão territorial, menor que o estado de Pernambuco, e contar com 10 milhões de habitantes, menos do que a população do Rio Grande do Sul, mas o país possui diversos diferenciais que vêm atraindo imigrantes ao longo dos anos, principalmente oriundos do Brasil. A parcela de brasileiros em terras lusitanas já representa 29,2% de todos os estrangeiros em situação regular no país, que ultrapassa os 770 mil cidadãos.

Para além da língua materna, seguem mais oito razões para os brasileiros fazerem as malas e prepararem a mudança para Portugal, elencadas pelo consultor imobiliário da Century 21 Nações Maurício Perucci, brasileiro que vive há quatro anos no país.

Localização estratégica

Portugal dá acesso aos principais mercados mundiais. A capital Lisboa fica a apenas duas horas e meia de avião de Londres ou Paris, por exemplo. Sem contar que ao possuir residência no país, que é membro da União Europeia, o cidadão poderá circular livremente por todas as outras nações que integram o bloco econômico.

Além disso, Portugal possui diversas regiões, para todos os gostos: o norte, com as cidades de Porto, Coimbra, Aveiro e Braga, reconhecido pelas suas excelentes universidades e grande concentração de empresas; o sul, onde fica o Algarve, famoso pelas belíssimas praias e recheado de turistas; Lisboa, no centro, sede do governo federal, que alia um centro histórico milenar a bairros modernos; e a região histórica do Alentejo, no centro-sul, com ruínas romanas e destacado poder aquisitivo, entre outras.

O melhor clima da Europa

O país possui o inverno menos rigoroso, com temperaturas bem acima dos 4°C em praticamente todo o território, e o verão mais ameno da Europa. No entanto, também é possível encontrar neve e graus negativos caso esse seja o desejo: basta ir mais ao centro, na região da Serra da Estrela. Para os amantes do calor, o litoral portugês se estende por mais de 900 quilômetros de praias exuberantes.

Qualidade de vida

Em 2022, Portugal foi eleito o 20º país no mundo com maior qualidade de vida pela Numbeo. O Índice de Qualidade de Vida foi estimado usando uma fórmula que leva em conta o poder de compra, a poluição, a relação preço/renda da casa, o custo de vida, a segurança, assistência médica, tempo de deslocamento diário e o clima. O Brasil ocupa o 65º lugar no ranking.

Segurança

Atrás apenas da Islândia, Nova Zelândia e Dinamarca, a nação é a quarta mais segura do mundo, de acordo com o 2021 Global Peace Index, do Instituto para Economia e Paz. Por lá, não é arriscado, muito menos incomum, ver pessoas andando sozinhas à noite, falando ao celular, sem receio de assaltos, por exemplo.

Baixo custo

Os indicadores de preços em Portugal revelam-se atraentes em diversas áreas e setores de negócios, visto que o país proporciona um dos menores custos de vida da Europa. Uma família de duas pessoas consegue viver bem com uma média mensal de € 1.800,00; com € 8,00, é viável realizar uma refeição em um restaurante econômico.

Saúde

Apesar de não ser 100% gratuito como o SUS, do Brasil, o sistema público de saúde português também oferece acesso a todos os moradores do país, abrangendo a totalidade do território, e com muita qualidade. Cada procedimento realizado nos hospitais tem um valor específico, mas os custos não são altos. Ademais, existe a opção da rede privada, que conta com instalações de primeira linha.

Educação

O sistema educacional público português não é totalmente de graça, pois os pais pagam pelo material escolar e pela alimentação dos filhos. Além da alta qualidade da educação, assim como no sistema privado, geralmente as crianças recebem um bom ensino também em línguas e terminam os estudos, no 12º ano (equivalente ao Ensino Médio no Brasil), falando fluentemente inglês e mais um idioma (geralmente alemão, francês ou espanhol).

Se privilegia um ambiente internacional, com ótimas escolas espalhadas por todo o país, frequentadas tanto por alunos portugueses como estrangeiros. Já com relação às universidades, as públicas também não são gratuitas, mas o ensino mantém a mesma qualidade.

Transporte

As cidades maiores possuem metrô, mas as linhas de ônibus e trem são tão eficientes quanto, conectando todo o território português sem cobrar muito por isso. De fato, o sistema de transporte de Portugal é considerado um dos mais baratos da Europa. Bicicletas, trotinetes (patinetes), scooters e carros compartilhados também estão disponíveis para uso em alguns municípios, com bons preços.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo